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Mahalle’ye alınmayan dolmuşçular eylem yaptı

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Delihakkı Subaşı güzergâhına çalışan 31 dolmuşçu ruhsatlarında yazmasına rağmen Ören Mahallesi'ne girişlerine Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta ekiplerinin bu gün sabah izin vermemesi üzerine duruma tepki gösterip eylem yaptı.

Mahalle’ye alınmayan dolmuşçular eylem yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Delihakkı Subaşı güzergâhına çalışan 31 dolmuşçu ruhsatlarında yazmasına rağmen Ören Mahallesi’ne girişlerine Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta ekiplerinin bu gün sabah izin vermemesi üzerine duruma tepki gösterip eylem yaptı.
Kdz. Ereğli ilçesi Belediyesi’nin 7 yıl önce mahalle olan Ören Mahallesi’ne uzun süredir burada yolcu taşımacılığı yapan Delihakkı Subaşı dolmuşlarının kendilerine hiçbir tebligat yapılmadan girişlerine izin vermeyip Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi’ni güzergâha sokması tepkiye neden oldu. Sabah saatlerinde çok sayıda zabıta ekibi Ören Mahallesi girişine gelerek Delihakkı Subaşı durağı dolmuşlarının önünü kesti. Duruma tepki gösteren Delihakkı Subaşı Dolmuşları durağında çalışan minibüsçüler ise ruhsatlarında güzergâh olarak Ören Mahallesi’nin de yer aldığını ve bu ruhsatın kendilerine bir ay önce Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından verildiğini söyledi.
Ortamın gerilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Delihakkı Subaşı dolmuş sürücüleri ile Çilek Halk Otobüsü Kooperatifi’ne çalışan otobüs şoförleri arasında daha da gerilmemesi için devreye giren Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürü Ferdi Kuyu iki tarafı da sakinleştirdi. Kuyu, Kdz. Ereğli Belediyesi yetkililerinden Delihakkı Subaşı durağında çalışan dolmuşçuların güzergâhlarının belirlenmesini ve ruhsatlarını değiştirmelerini istedi. Delihakkı Subaşı Dolmuş Durağı Başkanı Recep Günaydın, kendilerine hiçbir tebligat yapılmadan mahalleye girişlerinin engellenmesinin yasal olmadığını söyledi. Günaydın konuşmasında “Şu anda 10553 sayılı bakanlar kurulu kararı gereği M plakası hat ve durak verilen araçlar 30 yıldan beri çalıştığı hatlarda aksine bir karar olmadığı halde zabıta tarafından engellenmekteyiz. Ne yapılacaksa bize yazılı tebligat yapılmasını istiyoruz. Şu anda zabıta yolumuzu kesmiş durumda. Ticaretimizi engellemiş durumda. Sayın Kaymakamımızın 31 araca yazısı var; ‘Ören, Pınarcık, Soğanlıyörük ve Aydınlar Köyleri tamamı mahalle olmadan belediye Ören’e giremez’ diyor. Buraya Sayın Valimizi ve Kaymakamımızı bekliyoruz” dedi.
Kdz. Ereğli Belediyesi yetkililerinin söylemlerine kızan durak başkanı Günaydın sinir krizi geçirince olay yerine çağırılan ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta ekipleri bölgede nöbet beklerken, Delihakkı Subaşı Dolmuş sürücüleri haklarını yasal yollardan arayacaklarını belirterek olay çıkmaması için Ören Mahallesi girişinden ayrıldı.

ZONGULDAK

04 Kasım 2019 Pazartesi

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