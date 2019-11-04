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Obezite tedavisine medikal ve cerrahi yaklaşımı anlatacaklar

İHA

Zonguldak'ta obezite tedavisine medikal ve cerrahi yaklaşım konulu eğitim verilecek.

Zonguldak'ta obezite tedavisine medikal ve cerrahi yaklaşım konulu eğitim verilecek.
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ve Genel Cerrah Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven tarafından halka yönelik 11 Kasım 2019 günü saat 13.30'da Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda "Obezite Tedavisine Medikal ve Cerrahi Yaklaşım" konulu eğitim verilecek.

ZONGULDAK

04 Kasım 2019 Pazartesi

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