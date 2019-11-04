ZGC Başkanı Akbıyık Makedonya'dan döndü

ZGC Başkanı Akbıyık Makedonya’da Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Fon Üniversitesinde Türk Belgesel Film festivaline katıldı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 9 Ülke 9 Şehir parolasıyla Makedonya ayağını hafta sonu gerçekleştiren Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Üsküp’te yoğun ilgi gördü. Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Makedonya’daki proje ortağı olan Fon Üniversitesi ile gerçekleşen uluslar arası belgesel film gösterimi Fon Üniversitesi Kongre merkezinde yapıldı. Gösterime Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, T.C Kültür Bakanlığı ve Üsküp Büyükelçiliği Kültür Müşaviri Çiğdem Güllü, Fon Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Canoski, TDGF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Sinemasının önemli ismi Engin Çağlar, Üniversite Koordinatörü Erkan Alili ve çok sayıda sinemasever ve öğrenciler katıldı.

Gösterim öncesi Makedonya Türk Büyükelçiliğini ziyaret eden heyet, TC Dışişleri Bakanlığı ve Üsküp Büyükelçiliği Müşaviri Umut Lütfi Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Büyükelçilik müşaviri Öztürk tarafından karşılanan heyet, Türk Dünyası ve Makedonya’nın Türk Dünyasındaki önemini içeren sohbette bulundular. TDGF Genel Başkanı Menderes Demir tarafından Büyükelçi Müşaviri Öztürk’e çalışmalar hakkında sunum yapılırken, Elçilik Müşaviri Öztürk ise "Türk Dünyası çalışmalarında her zaman yanınızda olacağız" dedi. Daha sonra Türk Dünyası kısa belgesel film gösteriminde dereceye giren belgesel filmler Fon Üniversitesi Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Oldukça ilgi gören gösterimlerden sonra Fon üniversitesi yönetim Kurulu Başkanı Sefer Canoski’ye TDGF Genel Başkanı Menderes Demir ve Yönetim Kurulu üyesi Okan Çalışkan tarafından takdimler yapıldı.

Canoski konuşmasında "Türk Dünyası Belgesel Film Festivaline Proje ortağı olmak, bizler adına son derece memnuniyet verici, önümüzdeki yılda bu ortaklığın devem ettireceğiz" dedi. TFGF Genel Başkanı Menderes Demir ise, “Yönetim kurulu ile birlikte ve yürütüme kurulu ile son üç yıldır çok iyi çalışmalara imza atıyoruz. Geçen yıl belgesel film çalışmasında çok önemli bir film çekimine imza atıldı. Gelecek yılda önemli bir belgesel gösterimi gerçekleştireceğiz" dedi.

Türk sinemasının ünlü sanatçısı ve aktörü Engin Çağlar’a TDGF ve Fon Üniversitesi tarafından 50. Yıl anısına geçmiş filmlerinden oluşan sinema gösterimi düzenlendi. Daha sonra günün anısına ünlü aktör Engin Çağlar’a Sefer Canoski’nin eşi Sezen Canoski tarafından plaket verildi.Çağlar, "Bugünkü program ve sizlerle olmak çok güzeldi, 1940 doğumluyum. Annem Üsküp’lü, Makedonya Fon üniversitesine, Sezen Canoski hanımefendiye ve TDGF çok teşekkür ediyorum" dedi. Çağlar, sinema yaşamında 50 yılı geride bırakırken, 75 filmde başrol oynadığını, televizyon dizisi olarak 16 dizide yer aldığını belirtti.

Geçmiş film yaşamından da örnekler veren Çağlar, birçok ünlü sanatçı ile başrol oynarken olan anılarından bahsetti. Daha önce Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan , Türkmenistan, Özbekistan’ da gerçekleşen gösterimlerin Makedonya ayağından sonra Macaristan ve KKTC’de yapılacak.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonunun dördüncüsünü gerçekleştirdiği Festivale başka ülkelerde destek vermeye başladı. Menderes Demir, son olarak bu sene yeni proje ortakları olduğunu belirterek "Afganistan, Kosova ve İsviçre olmak üzere o ülkeler de ki üniversiteler ile görüşmelerimiz, Fon Üniversitesi mütevelli heyeti başkanı Sefer Canoski, işbirliği ve katkıları ile devam ediyor" dedi. Makedonya’da yoğun ilgi gören gösterimlerden sonra TDGF Genel Başkanı Menderes Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derya Akbıyık, Okan Çalışkan ve Mustafa Doğan ile birlikte, Kültür Müşaviri Çiğdem Güllü, Üniversite Rektörü, Öğretim Görevlileri ve Fon Üniversitesi Yönetim Kurulu başkanı Sefer Canoski ile birlikte değerlendirme toplantısı yaparak ortak çalışma raporuna imza attılar.

ZONGULDAK 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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