Alaplı Gazeteciler Derneği'nden teşekkür ziyareti

Zonguldak Alaplı Yılmaz Turizm sahibi iş adamı Bülent Yılmaz, Alaplı Gazeteciler Derneğin 2 günlük Ankara ziyaretine büyük destek sağladı. İş adamı Bülent Yılmaz'ın yapmış olduğu destek Alaplı camisinde takdirle karşılanırken, birçok iş adamına da örnek oldu.

Yılmaz'ın, yaptığı açıklamada, Alaplı Gazeteciler Derneğin yapmış oldukları Zonguldak'ta daha önce görev yapmış bürokratları Ankara ziyaretinde çok faydalı olduğunu söyledi. kendilerinin de ellerinden geldiğince Alaplı'ya faydalı olmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her zaman ellerinden gelen desteği vereceklerini, Alaplı'nın her yönden kalkınmasını, ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesini zirveye taşınmasına yanında olacaklarını ifade etti.

ZONGULDAK 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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