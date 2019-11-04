Başkan Demirtaş’tan İl Başkanı Tosun’a doğum günü sürprizi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, kendisini ziyarete gelen AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun’a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, partisinin il başkanı Zeki Tosun, Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, il genel ve belediye meclisi üyeleri ile belde başkanları ile birlikte Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş’ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Demirtaş, doğum günü olduğunu öğrendiği AK Parti Zonguldak İl Başkanına doğum günü sürprizi yaptı. Kendisi için hazırlanan pastayı görünce büyük mutluluk yaşayan Tosun, Başkan Demirtaş’a teşekkür etti. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, il başkanı Tosun’un doğum gününü kutlayarak sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice seneler diledi.

Ziyarette Tosun mumları söndürmesinin ardından pastayı Uçar, Demirtaş ve Çakır ile birlikte kesti.

ZONGULDAK 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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