Okul servislerine yakın markaj

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, son dönemlerde alınan şikayetler ve uygulamalarda karşılaşılan eksiklikler esbebiyle konuya daha fazla eğilim gösterileceğini ve duyarlılık açısından çıtanın biraz daha yükseltileceğini belirtti.

Turanlı, sosyal medya hesabından okul servislerine dikkat çekti. Emniyet Müdürü Turanlı paylaşımında şöyle dedi:

"Zonguldak genelinde özellikle okul servisleri ile ilgili son dönemde alınan şikayetler ve uygulamalarda karşılaştığımız aksaklık ve eksiklikler ve memnuniyetsizlik ifadeleri dolayısıyla bu konuya daha fazla eğilim göstermemiz gerektiğini gözlemliyoruz. Paydaşlarımızla yapacağımız değerlendirmenin ardından zamanımızın biraz daha fazlasını bu işe ayırıp; mevzuata uyarlılık ve kendilerine emanet edilen çocuklarla ilgili görevlere duyarlılık açısından çıtayı biraz daha yükselteceğiz."

ZONGULDAK 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:54

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