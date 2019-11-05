Hurda araca başka aracın plakasını taktı, jandarmaya yakalandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hurdaya ayrılan otomobile başka aracın plakasını takarak trafiğe çıkaran A.K.'ye 6 bin lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Ereğli ilçesine bağlı Soğanlıyörük köyünde hurdaya ayrılmış araçlara başka araçların plakasını takarak trafiğe çıkardığı tespit edilen A.K.´yi takibe aldı. A.K., aracıyla seyir halindeyken jandarma tarafından durduruldu. Otomobile yapılan kontrolde, plakanın başka araca ait olduğu, şase numarasının da okunamayacak duruma getirildiği ve motor numarasının araca ait olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan A.K.'ye 6 bin 2 lira para cezası uygulandı.



ZONGULDAK 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:51

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.