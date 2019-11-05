Subaşı, ilk toplantısını yaptı

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Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Milli Eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı olarak ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, görev bölümü değişikliği nedeniyle Milli Eğitimden sorumlu Vali Yardımcısı olarak Milli Eğitim Müdürlüğü kurumundaki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı'nın yanı sıra müdür yardımcıları, şube müdürleri katıldı. Toplantıda kurumun çalışmaları hakkında bilgiler aktarıldı. Görev bölümü değişikliği öncesinde Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan Milli Eğitim'den sorumlu olarak görev yapıyordu.

ZONGULDAK 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:54

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