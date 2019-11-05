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İl Sağlık Müdürü Güner, vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdı

İHA

39 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşları teşvik etmek ve bilgilendirmek amacıyla Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner yazılı açıklamada bulundu.

İl Sağlık Müdürü Güner, vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdı

39 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşları teşvik etmek ve bilgilendirmek amacıyla Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner yazılı açıklamada bulundu.
Güner yapmış olduğu açıklamada; “Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar tüm dünyanın olduğu gibi Ülkemizin de önemli sağlık sorunlarından biridir. Organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Kişinin hayatta iken serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesine organ bağışı denir. 2238 sayılı yasaya göre on sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir. Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organların yerine, canlı veya ölüden (kadavradan) alınan yeni, sağlam organın konularak hastanın tedavi edilmesine organ nakli denir. Trafik kazası, kurşunlanma, beyin kanaması vb. nedenlerle yoğun bakımda tedavisi devam ederken, beyin ölümü gerçekleşen hastaların organları bağışlandığı takdirde bunlar kadavra donör olarak tanımlanmaktadır. Böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, kalp kapakları, kornea kadavradan nakillerde kullanılabilmektedir. Organ nakli gereken hastanın eşi veya yakın akrabaları, doku, kan grubu vb. uyum mevcut ise nakil gereken hastaya organ bağışında bulunabilmektedirler. Bunlar canlı donör olarak tanımlanmaktadır. Böbrek ve karaciğer canlıdan nakil yapılabilen organlardır. Ülkemizde nakil cerrahisinin artması ve yeni tedavi işlemlerinin uygulanması nedeniyle eskiden kullanılan “Doku ve Organ Bağış Belgesi” güncellenerek “Organ ve Doku Bağış Kartı” hazırlanmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından tüm organ bağış kayıtlarının saklanacağı Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi (TODBS) oluşturulmuştur. Bu kapsamda ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarının sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın; İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Hastaneler ve Semt Polikliniklerine müracaatları halinde sistem üzerinden bağışları alınmaktadır. Bunun yanı sıra tüm bağışların aynı sistem üzerinde toplanmasını sağlamak amacıyla eski bağışçıların da kayıtlarının sisteme girilmesi gerekmektedir. Ancak sistem kayıtlarında eski bilgilerden farklı bilgilere ihtiyaç duyulduğundan, geçmiş tarihlerde bağışta bulunan vatandaşlarımızın ilgili kuruluşlara müracaat ederek bağış taleplerini yenilemeleri gerekmektedir. Bilindiği üzere organ nakli son dönem organ yetmezlikleri için en uygun ve hayat kurtarıcı bir tedavi şeklidir. Dünya genelinde 2 milyona yakın ülkemizde ise 25.000 den fazla hasta organ bekleme listesinde bağışlanacak organlarla hayata tutunmayı beklemektedir. Maalesef her yıl bu hastaların %10 kadarı uygun bir organa erişemeden hayatını kaybetmektedir. Bölgemizde 2017 yılı itibariyle 231 adet beyin ölümü tespiti yapılmış ve bunlardan sadece 51 vakanın bağışlanmış olan organlarından uygun olanları kullanılabilmiştir. Bu veriden de anlaşılacağı üzere Ülkemizde donör sayısının yetersiz olması nedeniyle birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmektedir. Bu bağlamda ilimizde yaşayan herkesi organ bağışı hususunda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

ZONGULDAK

05 Kasım 2019 Salı

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