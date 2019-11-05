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Odessa TSO ile ticari iş birliği protokolü imzalandı

İHA

Odessa TSO ile ticari iş birliği protokolü imzalandı

Zonguldak’ın Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ukrayna’nın Odessa kenti TSO ile ticari iş birliğinin artırılması için kardeş oda protokol imzalandı.
Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Devrek TSO Başkanı Haldun Hacıkulaoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ali Oflaz, Zonguldak ve ilçelerindeki sanayi ve iş adamları ile birlikte Ukrayna’ya düzenlenen iş gezisine katıldı.
Başkan Keleş Ukrayna’nın Odesa kenti TSO ile karşılıklı ticari iş birliğinin artırılması için kardeş oda protokolü imzaladı. Gezinin çok verimli geçtiğini aktaran Keleş, Ereğli ve bölgesindeki ticari potansiyeli artırmak için yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

ZONGULDAK

05 Kasım 2019 Salı

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