GMİS Genel Başkanı Yeşil, Başkanlar Kurulu toplantısında

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– Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, TÜRKİŞ Başkanlar Kurulu, toplantısına katıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Ankara’da gerçekleştirilen TÜRK İŞ 23. Dönem 21. Toplantısına katıldı. TÜRKİŞ Genel Merkezinde gerçekleşen toplantıda, başta vergi dilimi olmak üzere çalışma hayatına ilişkin konular ve Aralık ayında gerçekleştirilecek TÜRKİŞ 23.Olağan Genel Kurul hazırlıkları kapsamında değerlendirmelerde bulunuldu.

ZONGULDAK 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:54

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