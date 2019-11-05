67 Burda’da Çocuklar Mutluluktan Uçuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

67 Burda’da Çocuklar Mutluluktan Uçuyor

İHA

Zonguldak'ın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini okulların ilk ara tatilinde 'Harika Kanatlar' ile buluşturuyor.

67 Burda’da Çocuklar Mutluluktan Uçuyor

Zonguldak’ın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 67 Burda AVM, minik ziyaretçilerini okulların ilk ara tatilinde ‘Harika Kanatlar’ ile buluşturuyor.
Esas 67 Burda AVM, 15 16 17 Kasım tarihleri arasında sevilen çizgi film “Harika Kanatlar”ın maceraperest karakterleriyle çocukları, şarkılar ve oyunlarla dolu bir eğlenceye davet ediyor. Esas 67 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz katılım sağlayabileceği etkinlik, 15:00,17:00 ve 18:00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak. Çocuklar, ‘Harika Kanatlar’ etkinliği ile gönüllerince eğlenirken, çocuk olmanın tadını Esas 67 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkaracak.
Detaylı bilgiye Esas 67 AVM danışma noktasından ya da www.esas67burda.com internet sitesinden ulaşılabilecek.

ZONGULDAK

05 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:25
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Esirgeme Derneği’nden Erdemir’e teşekkür
YEREL HABERLER Çocuk Esirgeme Derneği’nden Erdemir’e teşekkür
Zonguldak'ta hamsi bolluğu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta hamsi bolluğu
GMİS Genel Başkanı Yeşil, Başkanlar Kurulu toplantısında
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkanı Yeşil, Başkanlar Kurulu ...
GMİS Yönetim Kurulu gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu gündemi değerlendirdi
Odessa TSO ile ticari iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Odessa TSO ile ticari iş birliği protokolü imzalandı
İl Sağlık Müdürü Güner, vatandaşları organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Güner, vatandaşları organ bağışı ...
Hurda araca başka aracın plakasını taktı, jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Hurda araca başka aracın plakasını taktı, jandarmaya ...
Subaşı, ilk toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Subaşı, ilk toplantısını yaptı
Okul servislerine yakın markaj
YEREL HABERLER Okul servislerine yakın markaj
Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin 709 oldu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 155 bin 709 ...
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
YEREL HABERLER Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Hurdaya ayrılan araca, başka aracın plakasını taktı: 6 bin 2 lira ceza yedi
YEREL HABERLER Hurdaya ayrılan araca, başka aracın plakasını taktı: ...
AK Parti Milletvekili Uçar “Ereğli eski günlerine kavuşmalı”
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Uçar “Ereğli eski günlerine ...
Başkan Demirtaş, hizmetlerini anlattı
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş, hizmetlerini anlattı
Başkan Demirtaş’tan İl Başkanı Tosun’a doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş’tan İl Başkanı Tosun’a doğum günü ...
Özbekistan Büyükelçisi EMKO'nun fabrikasını gezdi
YEREL HABERLER Özbekistan Büyükelçisi EMKO'nun fabrikasını gezdi
Okullarına geçmişte kullanılan malzemeleri toplayarak müze açtılar
YEREL HABERLER Okullarına geçmişte kullanılan malzemeleri toplayarak ...
Alaplı Gazeteciler Derneği'nden teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Alaplı Gazeteciler Derneği'nden teşekkür ziyareti
Zonguldak Ereğli'de toplu taşıma gerginliği
YEREL HABERLER Zonguldak Ereğli'de toplu taşıma gerginliği
ZGC Başkanı Akbıyık Makedonya'dan döndü
YEREL HABERLER ZGC Başkanı Akbıyık Makedonya'dan döndü
Rektör Çufalı, öğrencilerle kahvaltıda buluştu
YEREL HABERLER Rektör Çufalı, öğrencilerle kahvaltıda buluştu
Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden kermes
YEREL HABERLER Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden kermes
Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner: "Samsunspor maçıyla ilgili görüntüleri MHK'ya göndereceğiz"
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman ...
Obezite tedavisine medikal ve cerrahi yaklaşımı anlatacaklar
YEREL HABERLER Obezite tedavisine medikal ve cerrahi yaklaşımı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X