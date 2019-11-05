Ere\u011fli Demir ve \u00c7elik Fabrikalar\u0131 (ERDEM\u0130R) I. Uluslararas\u0131 X. Ulusal \u0130\u015f\u00e7i Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi Kongresi\u2019ne 10 bildiriyle kat\u0131larak destek verdi. \u0130skenderun Demir ve \u00c7elik A\u015e. de (\u0130SDEM\u0130R) 8 poster bildiri sundu. ERDEM\u0130R, \u201cG\u00fcvenli Yar\u0131nlar \u0130\u00e7in Bug\u00fcn \u0130SG\u201d temas\u0131yla 2326 Ekim 2019 tarihleri aras\u0131nda Adana\u2019da ger\u00e7ekle\u015ftirilen I. Uluslararas\u0131 X. Ulusal \u0130\u015f\u00e7i Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve \u0130\u015f G\u00fcvenli\u011fi Kongresi\u2019ne 10 bildiriyle kat\u0131larak destek verdi. Kongreye, ilgili bakanl\u0131klar\u0131n ve kamu kurumlar\u0131n\u0131n, D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (WHO), Uluslararas\u0131 \u00c7al\u0131\u015fma \u00d6rg\u00fct\u00fc (ILO), Uluslararas\u0131 \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Komisyonu (ICOH), Uluslararas\u0131 Sosyal G\u00fcvenlik Birli\u011fi (ISSA) gibi kurumlar\u0131n temsilcileri, yurt i\u00e7inden ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan bilim insanlar\u0131, sendika ve meslek \u00f6rg\u00fctleri yetkilileri, \u00e7al\u0131\u015fanlar ve \u00f6\u011frenciler olmak \u00fczere bin 814 ki\u015fi kat\u0131ld\u0131. ERDEM\u0130R \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 kongre s\u00fcresince 5 s\u00f6zel ve 5 poster bildiri olmak \u00fczere 10 sunum ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ERDEM\u0130R liler entegre \u00e7elik \u00fcretiminde \u00e7e\u015fitli alanlardaki riskler ve bu risklerin azalt\u0131lmas\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar, \u00fcretim s\u00fcre\u00e7lerindeki iyile\u015ftirmeler, i\u015fe ve \u00e7al\u0131\u015fma ortam\u0131na uygun ki\u015fisel koruyucu donan\u0131mlar\u0131n se\u00e7ilmesi, i\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve g\u00fcvenli\u011fi k\u00fclt\u00fcr\u00fc olu\u015fturmada tiyatro y\u00f6ntemi gibi konularda s\u00f6zl\u00fc ve poster sunumlar\u0131yla, bilgi ve deneyimlerini payla\u015ft\u0131. OYAK Maden Metal\u00fcrji Grubu \u015eirketlerinden \u0130SDEM\u0130R de kongrede 3 s\u00f6zl\u00fc ve 5 poster bildiri sundu. OYAK Maden Metal\u00fcrji Grubu \u015firketleri; i\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve g\u00fcvenli\u011fi performanslar\u0131yla hem \u00fclkemizin hem de d\u00fcnyan\u0131n en ba\u015far\u0131l\u0131 kurumlar\u0131 aras\u0131nda yer al\u0131yor. Grup \u015firketleri \u0130SG performanslar\u0131n\u0131 s\u00fcrekli geli\u015ftirerek kazas\u0131z \u00fcretim hedefini yakalamak \u00fczere \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken, edindikleri bilgi ve deneyimlerini de payla\u015fmaya devam ediyor.