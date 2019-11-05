Zonguldakl\u0131 eski milli futbolcu T\u00fcmer Metin, Zonguldak ta \u00e7ekimleri devam eden Lacivert Gece isimli filmde rol ald\u0131. T\u00fcmer Metin, \u00e7ekimlerin tamamlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Zonguldak K\u00f6m\u00fcrspor lu teknik heyet ve futbolcularla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. TFF 2. Lig Beyaz Grup ta m\u00fccadele eden Zonguldak K\u00f6m\u00fcrspor un altyap\u0131s\u0131nda yeti\u015ferek s\u0131ras\u0131yla Samsunspor, Be\u015fikta\u015f ve Fenerbah\u00e7e formalar\u0131n\u0131 giyen ve son olarak Yunanistan \u0131n Lirassa tak\u0131m\u0131nda futbolu b\u0131rakan Zonguldakl\u0131 eski milli futbolcu T\u00fcmer Metin, film \u00e7ekimleri i\u00e7in Zonguldak a geldi. T\u00fcmer Metin, senaryo gere\u011fi Zonguldak K\u00f6m\u00fcrspor un kul\u00fcp binas\u0131nda ard\u0131ndan da Karaelmas Kemal K\u00f6ksal Stadyumu nda \u00e7ekimlere kat\u0131larak rol ald\u0131. \u00c7ekimler sonras\u0131nda Zonguldak K\u00f6m\u00fcrspor un antrenman\u0131n\u0131 ziyaret eden Metin, teknik direkt\u00f6r Serkan Afacan ve kaptan Sinan \u00d6ren le bir araya geldi. Metin, Afacan dan tak\u0131m\u0131n gidi\u015fat\u0131 hakk\u0131nda bilgi alarak, her zaman Zonguldak K\u00f6m\u00fcrspor i\u00e7in elinden gelen deste\u011fi verece\u011finin s\u00f6z\u00fcn\u00fc verdi. T\u00fcmer Metin \u00e7ekimler ard\u0131ndan kentten ayr\u0131ld\u0131. \u00d6te yandan, Lacivert Gece isimli filmin \u00e7ekimlerinde Zonguldak K\u00f6m\u00fcrsporlu futbolcular da \u00e7ekimlerde rol ald\u0131. Renkli g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin sahne oldu\u011fu \u00e7ekimlerde \u00fcnl\u00fc oyuncu Cansu F\u0131r\u0131nc\u0131 Zonguldak K\u00f6m\u00fcrspor un teknik direkt\u00f6r\u00fcn\u00fc canland\u0131rarak k\u0131rm\u0131z\u0131lacivertli oyuncular\u0131 motive etti. Ard\u0131ndan F\u0131r\u0131nc\u0131, Karaelmas Kemal K\u00f6ksal Stadyumu nda oyunculara antrenman yapt\u0131rd\u0131. Lacivert Gece Zonguldak \u0131n Kozlu il\u00e7esinde baba ile o\u011flunun hayat hikayesini anlatan filmde, ka\u00e7ak ocak, sendika m\u00fccadelesi de yer alacak. Filmde Cansu F\u0131r\u0131nc\u0131 ve \u00dcmit \u00c7\u0131rak ba\u015frollerde oynayacak.