ZBEÜ'de çok sesli koroları unutulmaz gece yaşattı

Polonya Adam Mickiewicz Üniversitesi Korosu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çok Sesli Korosu Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde unutulmaz bir gece yaşattı.

100. yıl kutlamaları dolayısıyla AnkaraZonguldak ve İstanbul'da konser verecek olan Polonya Poznan Adam Mickiewicz Üniversitesi Konservatuarı korosu ile ZBEÜ Devlet Konservatuarı Korosu ortaklaşa olarak 'Çoksesli Koro Konseri' gerçekleştirdi. ZBEÜ Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser davetlilerden tam not aldı.

800 kişilik salonun tamamı dolarken izleyicilere geleneksel Polonya ezgileri söylendi. Koronun şefliklerini ise Prof. Dr. Krzyztof Szydzısz ile Dr. Joanna PlechSlawecka gerçekleştirdi. Gecede ZBEÜ Devlet Konservatuarı korosu da sahne aldı. Melike Bolat Başoğlu'nun şefliğini yaptığı koro seslendirdiği eserlerin ardından Adam Mickiewicz Üniversitesi Oda Korosu eşliğinde eserler seslendirdi.

Geceye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ile dekanlar, akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

ZONGULDAK 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:50

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.