Zonguldak'ta sonbahar güzelliği

ZONGULDAK ormanlarında, sonbahar ile birlikte ağaç yapraklarının sararıp dökülmesiyle oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluşturdu. Zonguldak-Ereğli karayolunda oluşan doğal güzellik, drone ile havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz´in sahil kenti Zonguldak´ta, sonbaharla birlikte ormanlarda seyirlik görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa severlerin ilgisini çekiyor. Vatandaşlar, kentin yüksek kesimlerine çıkarak ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşünü izliyor. Yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünen orman, fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geldi. Zonguldak-İstanbul Karayolu´nun Ereğli kesiminde gün batımı sırasında drone ile havadan çekilen görüntüler, eşsiz manzarayı daha da güzelleştirdi.

Karayolunda manzarayı izleyenlere çay satışı yapan Hüseyin Salcan, "Burası Sücüllü rampası. Doğal güzelliğiyle insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar geliyor çayını içiyor, doğayı seyrediyor. Her sonbahar güzelleşiyor burası. Yazı da kışı da ayrı güzel buranın" dedi.



ZONGULDAK 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:41

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:50

YATSI 19:12

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