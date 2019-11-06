Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İncircioğlu oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’ne Gökhan İncircioğlu atandı.

Çaycuma Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı olan Gökhan İncircioğlu, Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü oldu. 'Hayırlı olsun' ziyaretlerini kabul eden İncircioğlu'nun ilk misafirleri AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri Adnan Tıska, Arif Sefercik ve Ahmet Ali Başören, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülsan Geldi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk oldu. Yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun dileklerinde bulunan AK Parti yönetimi bu esnada açılan kursları da ziyaret etti. Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İncircioğlu, AK Parti yönetimine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

ZONGULDAK 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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