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Maden işçisine risk tazminatı Yeşil; “Harici servisler ve yer üstü çalışanları için risk tazminatı ...

İHA

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçilerini sabah vardiyasında ziyaret etti. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; "Harici servisler ve yer üstü çalışanları için risk tazminatı çalışmasını başlatıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Maden işçisine risk tazminatı Yeşil; “Harici servisler ve yer üstü çalışanları için risk tazminatı çalışmasını başlatıyoruz”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçilerini sabah vardiyasında ziyaret etti. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil; “Harici servisler ve yer üstü çalışanları için risk tazminatı çalışmasını başlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Ziyarete GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri katıldı. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi süren ve Kozlu bölgesinden seçilen Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, bu süreçte kendisine destek ve moral veren herkese teşekkür etti. Kolçak, “Kendi adıma, özel olarak Kozlu Müessesesi’nde çalışan tüm arkadaşlarıma, yenisiyle, eskisiyle, yöneticisiyle, memuruyla, işçisiyle, yönetim kurulu arkadaşlarıma özellikle teşekkür etmeye geldim. Her insanın başına gelebilir. Benim de yaşadığım hastalık var şuanda, bu hastalıkla mücadele ediyorum. Bu mücadele döneminde başından sonuna kadar yanımda olan başta Genel Başkanımız Hakan Yeşil olmak üzere Yönetim Kurulu arkadaşlarım olmak üzere, özellikle altını çizerek söylüyorum, siz madenci kardeşlerime ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadınız. Sizlerden aldığım manevi destek ve güçle bu mücadeleyi de atlatacağım ve birkaç ay sonra aranızda olacağım. Ve hep birlikte çalışma yaşamı içindeki mücadelemize devam edeceğiz” dedi.
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, hastalıkla mücadele eden Genel Sekreter Hüseyin Kolçak’ın maden işçilerinin de manevi desteğiyle mücadeleyi kazanacağını ve yeniden sağlıklı olarak aralarına döneceğini söyledi. Maden işçilerine bilgi veren Yeşil şunları söyledi; “Kozlu Müessesemizin yürekli, cefakar, vefakar maden işçileri, Genel Maden İşçileri Sendikası ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Toplu sözleşme sürecimiz bitti, zam farkları alındı. Tabii bu süreçte yaptıklarımız oldu, yapamadıklarımız oldu. Ama herkes şunu bilsin ki bizler, Sendikamız, teşkilatımızın tamamı başından sonuna kadar, her zaman ve her şart altında mücadele etmiştir ve mücadeleye devam edecektir. Konjonktürü biliyorsunuz, Türkiye’nin siyasi ortamını biliyorsunuz, Türkiye’nin içerideki ve dışarıdaki politikalarını biliyorsunuz. Biz bu sıkıntıların içinde mücadele verdik. Türkiye’de bir TÜRKİŞ Genel Başkanı ve bir de Genel Maden İşçileri Sendikası teşkilatı konuştu.”

“Ankara’da bu işin muhataplarıyla tekrar bir araya geldik”
Harici servislerde ve yer üstünde çalışan işçiler için risk tazminatı adı altında bir çalışma yapılmasını Toplu İş Sözleşmesine koydurduklarını belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Harici servisler ve yer üstünde çalışan arkadaşlarımız için risk tazminatı adı altında bir çalışma başlatılacaktı. Bunun mücadelesini verdik ve en son toplu iş sözleşmemiz imzalanmadan önce bunu toplu iş sözleşmesi maddesi olarak gündemimize aldık. Ankara’da yaptığımız çalışmalarda bu işin muhataplarıyla tekrar bir araya geldik. GMİS ve işveren sendikasıyla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı ziyaret ederek bu ayın içinde çalışmayı başlatacağız. Zaten Bakanlık Kurumumuza bir yazı yazarak harici servisler ile yer üstü çalışanlarının ücretleri konusunda bilgi istedi. Yani bunun çalışması başladı.
Her zaman söylüyoruz, asla mücadeleden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Harici arkadaşlarımız müsterih olsunlar” dedi.

Türkİş imza kampanyası başlatıyor
TÜRKİŞ’in konfederasyon olarak, TBMM Gündemine gelmesi beklenen Vergi Kanunlarında değişiklik içeren yasa tasarısıyla ilgili çalışanlar lehine düzenlemeler yapılmasına yönelik taleplerini içeren bir imza kampanyası başlatacağını belirten GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Bu akşam saat 17’de Valilik yanında bulunan Şehitler Anıtı alanında bir basın açıklaması yapacak ve imza kampanyasını başlatacağız. Hepinizi basın açıklamasına ve imza kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Toplanan imzaları Cuma günü bizzat TÜRKİŞ’e teslim edeceğim” dedi.
GMİS Yönetim Kurulu, nezaretçiler ile Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz’ı da ziyaret etti.

ZONGULDAK

06 Kasım 2019 Çarşamba

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