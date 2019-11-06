Köpek ve kedinin dostluğu

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Kozlu İlçesine bağlı Değirmenağzı plajında köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Demirmenağzı plajında kedi ve köpeğin dostluğu, herkesi hayrete düşürüyor. 2 kafadar gün boyu birlikte plajda gezerek oyunlar oynuyor. Plaja gelen misafirlerinde maskotu hale gelen kedi ve köpeğe de vatandaşlarda yanlarında getirdikleri yiyeceklerle besleyerek sahip çıkıyor. Öte yandan plaja gelen misafirler de köpekle kedinin dostluğunu fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. 2 kafadarın fotoğrafları kısa zaman içerisinde sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

ZONGULDAK 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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