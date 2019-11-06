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YORUM KURALLARINI OKUDUM

GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Vergide adalet sağlansın"

İHA

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, vergide adalet sağlanmasını istediklerini belirterek "Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşından yıl sonuna geçen sürede geriliyor." dedi.

TÜRKİŞ Konfederasyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Yeni Vergi Tasarısı TBMM Genel Kuruluna geldiğinde, emekçileri koruyan düzenlemeler yapılması için 'Vergide Adalet Sağlansın' imza kampanyası başlattı. Zonguldak’ta da başlatılan kampanya kapsamında Zonguldak Valiliği yanında bulunan Şehitler Anıtı önünde basın açıklaması yapıldı. TÜRKİŞ’in bildirisini Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil okurken, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TÜRKİŞ Zonguldak İl Temsilcisi Muhammet Ardıç yanında bulundu.

Basın açıklamasına TÜRKİŞ’e bağlı sendikaların, işçi ve memur sendikalarının, şube başkan ve yöneticileri, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ile madenciler katıldı. Basın açıklamasına katılanlar, “Vergide adalet istiyoruz”, “Yaşasın emek dayanışması” sloganlarını attı. GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, okuduğu basın açıklamasında, “Bugün, emekçiler üzerindeki vergi yükünü protesto etmek, adaletsiz vergi politikalarının emekçilerin lehine yeniden düzenlenmesini ve sosyal hukuk devleti ilkelerine göre belirlenmesini talep etmek için buradayız. Anayasamızın 'vergi ödevi' başlıklı 73’üncü maddesinde 'Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür' ifadesi yer almaktadır. Bu düzenlemeden amaçlanan, herkesin kamu harcamalarını finanse etmek üzere vergi ödemekle yükümlülüğü olduğu ancak bu ödemenin herkesin mali gücüne göre olması gerektiğidir. Ülkemizde gelir vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu ücret gelirleri elde edenler oluşturuyor. Ücretli çalışanlar üzerinde hem doğrudan gelir ve kazanç üzerinden alınan hem de dolaylı olarak mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca memur ve işçinin gelir vergileri kaynağından kesinti yapılarak ödeniyor. Ücretlerimizden kesilen vergiler, gelir vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bugün ülkemizde uygulanan vergi politikaları nedeniyle, işçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunuyor. İşçinin eline geçen net ücret, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşından yıl sonuna geçen sürede geriliyor. Ücretli çalışanların net ücreti, bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücünü kaybetmesiyle, diğer yandan artan vergi oranı nedeniyle azalıyor. Ortalama aylık brüt ücreti 4 bin 500 TL olan bir işçi, Ocak ayında 3 bin 409 TL net ücret alırken, Haziran ayına net ücreti 191 TL daha azalarak 3 bin 218 TL’ye düşüyor. Temmuz ayında ücreti yüzde 4 oranında artsa bile, yıl sonunda 349 TL eksilerek 3 bin 60 TL’ye geriliyor. Bu vergi düzeni adil değildir. Hakka ve hukuka uygun değildir" dedi.

Basın açıklamasının ardından TÜRKİŞ tarafından düzenlenen imza kampanyası başlatıldı.

ZONGULDAK

06 Kasım 2019 Çarşamba

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