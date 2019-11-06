Muhtarı öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amcası eski mahalle muhtarını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay Kdz. Ereğli ilçesi Uzunçayır Mahallesi'nde yaşandı. Kocaali Mahallesi'nin eski muhtarı 57 yaşındaki Recep Er'in, sabaha karşı 05.00 sıralarında öldüresiye dövülerek yeğeni Ö.E. tarafından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumu ağır olan Er, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin olarak amcasını yaralı halde hastaneye getiren Ö.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada sorgusu tamamlanan Ö.E. işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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