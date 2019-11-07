Türkiye'nin tek maden müzesi madencilerin hayatını yaşatıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye'nin tek maden müzesi madencilerin hayatını yaşatıyor

DHA

-  ZONGULDAK´ta, Türkiye´nin ilk ve tek maden müzesi olma özelliğini taşıyan, taş kömürünün yer altındaki üretimine dair şartların yansıtıldığı, `Maden Müzesi´ açıldığı günden bugüne kadar olan 2 yıllık süreçte 23 bin ziyaretçiyi ağırladı. Müzenin yanındaki TTK´ya ait 129 yıllık maden ocağı ise adeta `yaşayan müze´ olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Zonguldak kömür havzasında 1840'tan bu yana kömür üretiminde kullanılan araç ve gereçlerin sergilendiği Türkiye'nin ilk taşkömürü maden müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2016 yılının aralık ayında hizmete girdi. Baştarla Mahallesi'ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi´ne ait eğitim ocağının yanında bulunan maden müzesi, ziyaretçilerini adeta maden tarihinde yolculuğa çıkarıyor. Ücretsiz gezilebilen 3 katlı müzede kentin en önemli gelir kaynağı taşkömürü madenciliğinin, hayatın her alanında izleri görülen kültürü yansıtılmaya çalışıldı. Müzenin zemin katında, 3 maden işçisinin polyester heykelleri ile yer altındaki kömür üretimi canlandırıldı. 2'nci katta kurumun tarihsel dokümanları, iş sağlığı ve güvenliğinde kullanılan malzemeler, kurumun yayınladığı istatistiki bilgilerin yer aldığı vitrinler, 3'üncü katta ise kömür fosilleri, dijital simülasyonlar, harita, resim ve film gibi materyaller kullanılarak madencilik tarihi anlatıldı.
129 YILLIK MADEN OCAĞINDA KÖMÜRÜN TARİHİNE YOLCULUK
Maden müzesine gelenler, 1890 yılında açılan ve 1937 yılına kadar üretim yapıldıktan sonra maden işçileri için eğitim ocağı olarak kullanılmaya başlanılan ve `yaşayan müze´ olarak adlandırılan maden ocağını da gezme fırsatını buluyor. Kömürü, tahkimatları, araç ve gereçleriyle aynı şekilde korunan maden ocağına giren ziyaretçiler, müze yetkilileri tarafından gezdiriliyor. Ziyaretçiler kömürün tarihine yolculuk yaparken duygu dolu anlar yaşıyor. İki yılda yerli ve yabancı 23 bin ziyaretçiyi ağırlayan maden müzesi, kentin en önemli turizm merkezi haline geldi. Tur şirketleri de Zonguldak gezilerinde müzeyi gezi turları arasına almaya başladı.
YAŞAYAN MÜZE
Maden Müzesi Müdürü Tahir Aksekili, müzenin halen devam eden bir sektörün müzesi olduğunu söyledi. Bu anlamda çok önemli bir müzenin ziyaretçilerine hizmet verdiğini ifade eden Aksekili, şöyle dedi: "Müzelerde devri bitmiş, tükenmiş dönemlerin eserleri sergilenirken bu müze hali hazırda yaşayan bir sektörün müzesi. TTK madenciliği şu anda devam ediyor. Bunun şu an bir müzesi var. Zonguldak maden müzesinde eser odaklı olmaktan çok tematik bir müze. Madenciliğin tarihinden bugüne birçok malzeme de sergileniyor ama daha çok madenciliği anlatan kente katkılarını anlatan bir müze. Zonguldak kentini var eden şey madencilik. Burada da bunu anlattık. Kent ile madenciliğin birleşmesini, kente katkılarını anlattık. Gelen herkes ücretsiz şekilde bu müzeyi gezebilir. Gelenler çok farklı bir müze deneyimi yaşayacaktır burada. Hakikatten gezilip görülmesi gereken bir müze. Burada duyguları çok yoğun yaşayacaksınız."
EĞİTİM OCAĞI
Aksekili, müzeden sonra eğitim ocağını gezenlerin dışarıya farklı duygularla çıktığını anlatarak, "Gerçek bir maden ocağı burası. İnsanlar maden müzesine geldiklerinde bu ocağı gezme fırsatını da buluyorlar. Madenciliğin neleri kapsadığını, sadece bir kömür kazmaktan ibaret olmadığını çok farklı işlerin burada yapıldığını görüyorlar. Çok özel bir deneyim yaşıyorlar. Dünyadaki örneklerinde yapay ocaklar var ama burası yaşayan bir ocak. Halen çalışan bir ocak. İnsanlar buradan çıktıklarında duygusal halde oluyor. Çok duygulananlar üzülenler oluyor" diye konuştu. Arkadaşlarıyla maden ocağını gezen Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Mine Ekinci de duygulandığını belirterek, "Televizyonlarda görüyordum daha önce ama şimdi içine girdim. Burayı gezerken madenlerdeki kazlar aklıma geldi. Hüzünlendim. Mutlaka herkesin gelip görmesini isterim" dedi.
MÜZEYİ GEZENLER DUYGULANIYOR
İstanbul´dan gelerek müzeyi gezen Sevgi Vural da "Ben ilk kez geliyorum. Zonguldak deyince akla maden ocakları geliyor. Oradaki dramlar ve üzücü olaylar. Müzeyi de görmek istedim. Biz madenin içine giremiyoruz sadece olaylar ve hikayeleri biliyoruz okuyarak. Birazcık o havayı yaşama şansı veriyor müze. Ben hayretler içinde şok geçirerek zar zor bakıyorum. Bütün olaylar tarih boyunca burada sıralanmış. Müze çok güzel. Güzel olması dışında içindeki dram ve hikayeler beni hüzünlendirdi" diye konuştu. 

ZONGULDAK

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:49
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muhtarı öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Muhtarı öldürdüğü iddia edilen zanlı adliyeye sevk ...
GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Vergide adalet sağlansın"
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkanı Yeşil: "Vergide adalet sağlansın"
Eroğlu'ndan Kolçak'a geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Eroğlu'ndan Kolçak'a geçmiş olsun ziyareti
Başkent Edaş, onarım ve yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Başkent Edaş, onarım ve yatırım hedeflerini başarıyla ...
Zonguldak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlenecek
YEREL HABERLER Zonguldak'ta 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni ...
Köpek ve kedinin dostluğu
YEREL HABERLER Köpek ve kedinin dostluğu
"ERDEMİR ve İSDEMİR Borsa İstanbul sürdürülebilirlik endeksinde"
YEREL HABERLER "ERDEMİR ve İSDEMİR Borsa İstanbul sürdürülebilirlik ...
Maden işçisine risk tazminatı Yeşil; “Harici servisler ve yer üstü çalışanları için risk tazminatı çalışmasını başlatıyoruz”
YEREL HABERLER Maden işçisine risk tazminatı Yeşil; “Harici ...
Eski muhtar dövülerek öldürüldü iddiası
YEREL HABERLER Eski muhtar dövülerek öldürüldü iddiası
60 yıllık basın arşivi yeni nesile aktarılacak ZGC Başkanı Derya Akbıyık: "Cemiyetimizde Şükrü Usman köşesiyle basın arşivini sergileyeceğiz"
YEREL HABERLER 60 yıllık basın arşivi yeni nesile aktarılacak ZGC ...
Hastaneye yaralı getirdiği amcası öldü, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hastaneye yaralı getirdiği amcası öldü, gözaltına ...
Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü İncircioğlu oldu
YEREL HABERLER Çaycuma Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Müdürü ...
Zonguldak'ta sonbahar güzelliği
YEREL HABERLER Zonguldak'ta sonbahar güzelliği
ZBEÜ'de çok sesli koroları unutulmaz gece yaşattı
YEREL HABERLER ZBEÜ'de çok sesli koroları unutulmaz gece yaşattı
3. Mühendislik Günleri BEÜ’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER 3. Mühendislik Günleri BEÜ’de gerçekleştirildi
Süleyman Caner: "Stadyumun yapılması için Cumhurbaşkanına çıkacağız"
YEREL HABERLER Süleyman Caner: "Stadyumun yapılması için ...
Eski futbolcu Tümer Metin filmde rol aldı
YEREL HABERLER Eski futbolcu Tümer Metin filmde rol aldı
"Siber Güvenlik Merkezi" projesi başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER "Siber Güvenlik Merkezi" projesi başarıyla tamamlandı
ERDEMİR ve İSDEMİR İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine katıldı
YEREL HABERLER ERDEMİR ve İSDEMİR İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresine ...
Çocuk Esirgeme Derneği’nden Erdemir’e teşekkür
YEREL HABERLER Çocuk Esirgeme Derneği’nden Erdemir’e teşekkür
67 Burda’da Çocuklar Mutluluktan Uçuyor
YEREL HABERLER 67 Burda’da Çocuklar Mutluluktan Uçuyor
Zonguldak'ta hamsi bolluğu
YEREL HABERLER Zonguldak'ta hamsi bolluğu
GMİS Genel Başkanı Yeşil, Başkanlar Kurulu toplantısında
YEREL HABERLER GMİS Genel Başkanı Yeşil, Başkanlar Kurulu ...
GMİS Yönetim Kurulu gündemi değerlendirdi
YEREL HABERLER GMİS Yönetim Kurulu gündemi değerlendirdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X