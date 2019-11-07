(Özel) İşitme cihazını kaybeden anne, tekrar duymak istiyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan, iki kulağı da duymayan Çiğdem Kuzucu, işitme cihazının kaybolması sonucu zor günler yaşıyor.

Çaycuma'da yaşayan iki çocuk annesi Çiğdem Kuzucu, yaklaşık 3 yıla yakın sağ ve sol kulağı için işitme cihazı kullanıyor. Kulaklarına sürekli takmak zorunda olduğu cihaz yüzünden kaşıntı yaşadığını ve bu nedenle bir cihazını kaybettiğini söyledi. Kuzucu, başına gelenleri şu şekilde anlattı: " İki kulağımda da işitme cihazı kullanıyorum ve bunu sürekli takmak zorundayım. Sürekli taktığım için haliyle kaşıntı meydana geliyor. Bir gün yine kulağımdan cihazı çıkarttım ve kaşımaya başladım. O esnada sanırım cihazımı düşürdüm. Etrafıma bakındım ama bulamadım. Zamanında cihazları kendi imkanımla almıştım. Şimdi ise 2 çocuğuma hem annelik hem babalık yapıyorum. Bu yüzden bir iş bulup çalışamıyorum. Maddi imkânlarım yeterli olmadığından kaybettiğim cihazın yenisini alamıyorum. 2 ayda bir kaymakamlıktan 250 TL yardım alıyorum, sadece tek çocuğuma Aile ve Sosyal yardımlaşmadan bağlanan 600 TL var. Dedemlerin yanında yaşamasam zor geçinirim. En önemli duyma organımız kulak. Ve ben tek bir cihazla duymaya çalışıyorum. Benim için çok zor durum. Ben yetkililerden, hayır severlerden sadece kaybettiğim cihazı alacak gücüm olmadığı için cihaz istiyorum."

ZONGULDAK 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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