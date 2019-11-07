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Lösemeli çocuklar için farkındalık yaptılar

İHA

AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları Başkanlığı "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaparım" projesine destek oldu.

Lösemeli çocuklar için farkındalık yaptılar

AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları Başkanlığı "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaparım" projesine destek oldu.
28 Kasım arası Lösemili Çocuklar Haftası (LÖSEV) dolayısıyla AK Parti İlçe binasında toplanan AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk ve yönetimi, lösemili hastaların yaşamlarına ve hayatlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.

ZONGULDAK

07 Kasım 2019 Perşembe

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