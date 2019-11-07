Lösemeli çocuklar için farkındalık yaptılar

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AK Parti Çaycuma Gençlik Kolları Başkanlığı "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaparım" projesine destek oldu.

28 Kasım arası Lösemili Çocuklar Haftası (LÖSEV) dolayısıyla AK Parti İlçe binasında toplanan AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk ve yönetimi, lösemili hastaların yaşamlarına ve hayatlarına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.

ZONGULDAK 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:49

YATSI 19:11

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