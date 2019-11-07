Alaplı'nın beklediği çocuk doktoru hasta kabulüne başladı

Alaplı Devlet Hastanesinde eksik olan çocuk hastalıkları uzmanı kadrosuna Uzm. Dr. Ekim Helhel atanarak görevine başladı.

İlçede yaşanan çocuk doktoru sıkıntısının giderilmesi vatandaşları da memnun etti.Görev yaptığı ve uzmanlık eğitimi aldığı Hacatepe Çocuk Hastalıkları asistanlığını yapan Uzm. Dr. Ekim Helhel, Alaplı Devlet Hastanesinde hasta kabulüne başladı. Çocuk Hastalıkları Uzman doktorunun bulunmadığı Alaplı'ya uzman doktorun atanmasıyla önemli bir eksiklik giderilmiş olurken vatandaşlar başka ilçelere gitmekten de kurtulmuş oldu.

Alaplı Devlet Hastanesine atanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Helhel, Alaplı'lıların gönül rahatlığıyla çocuklarını getirebileceklerini söyledi. Alaplı Devlet Hastanesi Müdür yardımcısı Deniz Karakuş ise yeni atanan Uzman Dr. Ekim Helhel'lin uzun yıllar Alaplı’da kalmasını istediklerini söylerken, kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

ZONGULDAK 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:57

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