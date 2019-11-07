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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Selahaddin Camii inşaatını inceledi

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'a gelerek Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Selahaddin Camii inşaatı sahasında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Zonguldak'ın şanına yakın 2 minareli, 22 kubbeden oluşan ve aynı anda 6 bin kişinin namaz kılacağı çok önemli bir caminin kaba inşaatının temel atmasını burada hep birlikte yapmış bulunacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Selahaddin Camii inşaatını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak'a gelerek Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Selahaddin Camii inşaatı sahasında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, "Zonguldak'ın şanına yakın 2 minareli, 22 kubbeden oluşan ve aynı anda 6 bin kişinin namaz kılacağı çok önemli bir caminin kaba inşaatının temel atmasını burada hep birlikte yapmış bulunacağız." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zonguldak Havalimanı'na iniş yaparak kent merkezine hareket etti. Milli Egemenlik Caddesi mevkisinde bulunan Selahaddin Camii inşaat sahasına gelen Bakan Kurum'u protokol üyeleri karşıladı. Programa İstanbul Çamlıca Camisi Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. AK Parti Zonguldak Milletvekillerinin yanı sıra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan eşliğinde Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı. İl Müftüsü Rüstem Can tarafından yapılan duanın ardından Bakan Kurum, gazetecilere projeler hakkında bilgiler verdi.

"6 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek"
Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin ruhuna uygun bir şekilde illere gittiklerini belirten Bakan Kurum, "İllerimizde valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimizle birlikte bir araya gelmek suretiyle vatandaşlarımızın problemleri sorunları neyse yerinde görerek yerinde çözümler bulmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de Zonguldak'a geldik. 6 ay önce buradaydık. Öncelikli olarak Mevlid Kandilimiz. Peygamber Efendimizin doğum günü. Hem Zonguldaklı kardeşlerimin hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın kandilini kutluyorum. Burada daha önce Başbakanımız tarafından temeli atılan, Cumhurbaşkanımız tarafından onun talimatları çerçevesinde Zonguldak'a sulietleri olacak bir Selahaddin Camii inşaatını yerinde denetlemek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Camiler bizim hayatımızın merkezleridir. Ecdadımız şehre inşa işine başlayacağı zaman ilk önce cami inşasından başlar. Etrafında parklar, yerleşim alanlarının iç içe olduğu önemli yerleşim merkezlerini oluştururlardı. Biz de bu gün inşallah Zonguldak'ın şanına yakın 2 minareli, 22 kubbeden oluşan ve aynı anda 6 bin kişinin namaz kılacağı çok önemli bir caminin kaba inşaatının temel atmasını burada hep birlikte yapmış bulunacağız. Ve 18 ay gibi kısa sürede de 12 bin metrekarelik sahilin içerisinde bulunan içinde otoparklarının, kütüphanesinin, dinlenme alanlarının, konferans salonunun olduğu camimizi Zonguldak'a kavuşturmuş olacağız. İnşallah 18 ay sonra açılışını da hep birlikte Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yapar ve bölgemize, şehrimize önemli bir eseri kazandırmış oluruz" diye konuştu.

"2020 Mart ayında Lavuar Alanı inşaatına da başlayacağız"
Sahil düzenlemesi, Lavuar Alanı'na yapılması planlanan Karaelmas Kent Park Projesi hakkında da bilgiler aktaran Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:
"Tabi bu cami alanıyla birlikte daha önce yıllardır Zonguldak'ın sorunu haline gelmiş Lavuar Alanı vardı. Bu alana ilişkin bir önceki ziyaretimizle sorunlarımızı milletvekillerimiz, belediye başkanımız bize ilettiler. Biz de o gün hemen sorunları çözme sürecine girdik. Sağolsun hem Enerji Bakanımızın hem de diğer bakanlıklarımızın yapmış olduğu katkılarla birlikte Lavuar Alanı'nı hazineye geri aldık. Lavuar Alanı'yla cami alanında 70 bin metrekarelik alanda bir düzenleme yapacağız. 2020 Mart ayında Lavuar Alanı'nın inşaatına da başlayacağız. Zonguldaklı hemşehrilerimize kardeşlerimize bu alanı teslim etmiş olacağız. Yıl sonuna kadar sahilde 56 bin metrekarelik alanda sahil düzenlemesi işi yapacağımızı ifade etmiştik. Yıl sonuna kadar TOKİ Başkanlığımız buranın ihalesini yapacak. 2020 yılında da sürecimizi tamamlayıp Zonguldaklı kardeşlerimize bu alanı teslim etmiş olacağız. Fener Caddesi gerçekten Zonguldak'ın işlek caddesi. Vatandaşlarımızın orada her zaman vakit geçirdikleri, kültürel faaliyetlerin yapıldığı bir alan. Bu alanda da hem zemini hem dükkan cephelerini, hem aydınlatmayı bir sokak sağlıklaştırma projesi yapacağız. Bu proje kapsamında belediyemize 2.5 milyon lirası hibe, 2.5 milyon lirası da İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla kredi olmak üzere bu projeyi de yıl sonuna kadar inşallah tamamlayıp önümüzdeki yıl içerisinde Fener Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma projesini de yapmış olacağız. Daha önce geldiğimizde Zonguldak'ın ihtiyacı olan temizlik araçları yine yol süpürme araçları belediyemizin vatandaşımıza daha iyi hizmet edecek araçları inşallah 1 hafta 10 gün içerisinde teslimini yapmış olacağız. Zonguldak'ımıza hizmetlerine başlayacak. Amacımız ilk günkü heyecanla ilk günkü aşkla, şevkle yeniden yollara düşerek Zonguldak'a ve kardeşlerimize hizmet etmek bu çerçevede gecemizi gündüzümüze katarak çevre düzenlemesinden millet bahçesine kentsel dönüşümden alt yapı projelerine kadar vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa Zonguldak'a destek olmak ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon çerçevesinde şehirlerimize hizmet edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın Zonguldak'a ayrı bir önemi, hassasiyeti var. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımızın selamlarını da ileteyim. Buradaki tüm projeleri yakınen takip ediyor. Hem Zonguldak'a hem de şehrimize hizmet etmek. Bu vesile ile de atacağımız temelin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bakan Kurum ardından tören alanına katılan davetlilere elleriyle balık ekmek ikram etti. Bakan Kurum, belediye başkanlarının sorunlarını dinlemek üzere toplantıya katıldı.

ZONGULDAK

07 Kasım 2019 Perşembe

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