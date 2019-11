Bakan Murat Kurum, Kozlu Belediyesi'ni ziyaret etti

Zonguldak'ın Kozlu Belediyesi'ni ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " İnşallah Kozlu ve Kozlu'nun geleceği için yapacağı hizmetlere biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz. Kozlu'nun yanında olacağız" dedi.

Zonguldak'ta Milli Egemenlik Caddesi mevkisinde bulunan Selahaddin Camii inşaat sahasını incelemek üzere kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaretlerin ardından Kozlu Belediyesi'ne geçti. İlçe protokolü tarafından karşılanan Bakan Kurum'a, AK Parti Zonguldak Milletvekillerinin yanı sıra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve bakanlığa bağlı genel müdürleri, il müdürü ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş'tan belediyenin ilçelerdeki çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Murat Kurum, "Biz de bugün kadim şehrimiz Zonguldak'a geldik. 6 ay önce de Zonguldak'a geldik. Zonguldak için Zonguldak'ın ihtiyaçları için yapılması gereken işleri hep birlikte istişare ettik. Bugün hem o gün aldığımız kararları yerinde görmek hem de yeni projeleri tartışmak, yerinde görmek ve karar almak üzere Zonguldak'a daha önce temelini attığımız projemizin safhasını incelemek camimizin ilerlemesine yine meydan ve çevre düzenlemesinin, kentsel dönüşüm noktasında sokak sağlıklaştırma noktasında Zonguldak için ilçeleri için neler yapabiliriz onu görmeye geldik. Şimdi de Kozlu'dayız. Başkanımızın ikinci dönemi, ben Ali Bektaş başkanımızı tebrik ediyorum. Ekibini tebrik ediyorum. İnşallah Kozlu ve Kozlu'nun geleceği için yapacağı hizmetlere biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz. Kozlu'nun yanında olacağız. Başkanımızın yanında olacağız. Bunun dışında da Zonguldak'ın tüm ilçelerinde bütün vatandaşlarımıza hitap etmek, hepsinin gönlüne kalbine girmek suretiyle projelerimizde tüm ekibimizle birlikte Ankara'da bakanlıklarla genel müdürlerimiz, başkanlarımızla birlikte her türlü desteği vereceğiz. Zonguldak'ı hak ettiği noktaya getirebilmek adına adımlarımızı atacağız" ifadelerine yer verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ardından Çaycuma Havalimanı'na gitmek üzere kentten ayrıldı. Kurum buradan havayoluyla Ankara'ya hareket edecek.

