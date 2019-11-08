Uzunmehmet, kömürü buluşunun 190. yılında anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uzunmehmet, kömürü buluşunun 190. yılında anıldı

İHA

Uzunmehmet, kömürü buluşunun 190. yılında anıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde, "8 Kasım Uzunmehmet'i Anma ve Kömür Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
Kestaneci Mahallesi’ndeki Uzunmehmet Anıtı alanında düzenlenen törene Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim, GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Amelebirliği Başkan Vekili Murat Köseoğlu, GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, madenciler ve öğrenciler katıldı.
Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve TTK Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim yaptıkları konuşmada taş kömürünün önemine vurgu yaptı.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu törende yaptığı konuşmada şunları söyledi;
“Zonguldak Maden Havzası’nın ilk şehidi Uzun Mehmet’i, kömürü buluşunun 190’ıncı yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz. Başta Uzun Mehmet olmak üzere 170 yıllık üretim tarihimizdeki tüm maden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. 1829 yılında Uzun Mehmet’in kömürü bulmasından sonra bölgemiz dikkatleri üzerine çekiyor.1848 yılında devletin sahiplenmesiyle resmi üretim tarihimiz başlıyor. Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından bölgemize insanlar geliyor. Kurtuluş Savaşı ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, 1920’den itibaren madencilere ve maden havzasına sahip çıkıyor.1924 yılında Zonguldak, Cumhuriyetin ilk ili olacak kadar büyüyor ve taşkömürü, bölgemizin ve insanımızın geleceğine yön veriyor. Demirçelik fabrikalarımız, enerji santrallerimiz kuruluyor, sanayi kentine dönüşüyoruz. Zonguldak gelişiyor, Türkiye kalkınıyor, bölgenin ve dünyanın saygın devletlerinden birisi oluyor. Bölgemiz 3 il olacak kadar büyüyor ve bu süreçte yaklaşık 5 bin maden şehidimiz oluyor. Emeğin Başkenti sıfatını kazanıyoruz. 1980 ve 1990 sonrası değişen ekonomik politikalarla Zonguldak Maden Havzası’nda üretim geriliyor, çalışan sayısı azalıyor. En büyük üretici olan Türkiye Taşkömürü Kurumu adeta gözden çıkartılıyor. Demirçelik fabrikalarımız kapatılmak, satılmak isteniyor. Bu yanlış politikalara karşı maden işçileri ve bölge halkı olarak sesimizi yükseltiyor, işimize, aşımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz.”
Bin 500 yeni işçiyle havzamıza yeni bir heyecan geldi
TTK’ya iş başı yapan bin kişinin havzaya yeni bir heyecan geldiğini ifade eden Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, “Bugün her şeye rağmen ayaktayız ve üretim devam ediyor. 2019 yılında işe alınan 1500 madenci kardeşimizle havzamıza yeni bir heyecan geldi. Ancak çalışan sayısında artış olmadı. Çünkü hemen hemen aynı sayıdaki arkadaşımız emekli oldu. Bugün TTK’da yaklaşık 8 bin maden işçisi arkadaşımız çalışıyor. Üretimi 2 milyon tonlara ulaştırmanın hesabı yapılıyor” dedi.
Üretimi en kısa sürede artırabilecek kurum TTK’dır
Üretimi en kısa zamanda artırabilecek kurum TTK olduğunu ifade eden Mutlu, “TTK’nın kuruluş kapasitesi yılda 5 milyon ton satılabilir taşkömürü üretmektir. En kısa zamanda bu hedefe ulaşmanın planlamasını yapmak zorundayız. Çünkü Türkiye’nin taşkömürü ithalatı için yılda 45 milyar dolar harcayacak lüksü yok. Ekonomik krizi en kısa zamanda aşmanın yolu, üretmekten ve kendi doğal kaynaklarımızı değerlendirmekten geçiyor. Türkiye’nin taşkömürüne ihtiyacı var, yeraltında kömürümüz, yerüstünde çalışmaya hazır insanlarımız var. Üretimi en kısa zamanda artırabilecek kurum TTK’dır. Bu gerçeği bilen bölge insanları olarak bu düşüncelerimizi her ortamda anlatalım, işimize, aşımıza, ülkemizin ve milletimizin geleceğine sahip çıkalım” şeklinde konuştu
İkinci program Tatoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ter, Toz, Kara ve Gurur konulu Yener Çetin'in kişisel sergisinin açılışının ardından, Uzun Mehmet belgeseli gösterimi yapıldı. Geçmişten günümüze kömür konulu söyleşinin ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

ZONGULDAK

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
GMİS yönetim kurulu; Atatürk’ü Anma günü mesajı yayımladı
YEREL HABERLER GMİS yönetim kurulu; Atatürk’ü Anma günü mesajı ...
Tehdit olayına karışan şüpheliler yakalandı Evden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Tehdit olayına karışan şüpheliler yakalandı Evden ...
Kömürü bulan 'Uzun Mehmet' için anma töreni
YEREL HABERLER Kömürü bulan 'Uzun Mehmet' için anma töreni
Tıp öğrencisi, lisedeyken kaldığı yurttaki görevliyi istismarla suçladı
YEREL HABERLER Tıp öğrencisi, lisedeyken kaldığı yurttaki görevliyi ...
ZBEÜ bir günde 3 organ naklini başarıyla gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ZBEÜ bir günde 3 organ naklini başarıyla ...
AK Partili Türkmen’den toryum açıklaması AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen: “Toryum, enerji üretiminde kullanılmamaktadır”
YEREL HABERLER AK Partili Türkmen’den toryum açıklaması AK Parti ...
Devrekliler Teknik Anadolu Lisesi kermesinde bir araya geldiler
YEREL HABERLER Devrekliler Teknik Anadolu Lisesi kermesinde bir ...
Bakan Murat Kurum, Kozlu Belediyesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Murat Kurum, Kozlu Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Kurum Zonguldak'ta cami inşaatının temel atma törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kurum Zonguldak'ta cami inşaatının temel atma ...
Sarıkamış deniz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış deniz şehitleri anıldı
Madenciler üretimin artmasını pastayla kutladı
YEREL HABERLER Madenciler üretimin artmasını pastayla kutladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Selahaddin Camii inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Selahaddin Camii ...
Devrek Belediye meclisi toplandı
YEREL HABERLER Devrek Belediye meclisi toplandı
Alaplı'nın beklediği çocuk doktoru hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Alaplı'nın beklediği çocuk doktoru hasta kabulüne ...
Lösemeli çocuklar için farkındalık yaptılar
YEREL HABERLER Lösemeli çocuklar için farkındalık yaptılar
Minibüsün kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Minibüsün kaza anı güvenlik kamerasında
Takla atan yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 10 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 10 ...
Devrilen minibüsteki yaralıların isimleri belli oldu
YEREL HABERLER Devrilen minibüsteki yaralıların isimleri belli oldu
(Özel) Soğuğa aldırmadan denize girdiler
YEREL HABERLER (Özel) Soğuğa aldırmadan denize girdiler
Yolcu minibüsü devrildi; 7 yaralı Minibüste bulunan küçük çocuk kaza sonrası şok yaşadı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü devrildi; 7 yaralı Minibüste bulunan ...
Çaycuma Halk Eğitim Merkezi'nden kurs merkezlerine ziyaretler
YEREL HABERLER Çaycuma Halk Eğitim Merkezi'nden kurs merkezlerine ...
Umre ibadetini yerine getiren 48 Umreci güllerle karşılandı
YEREL HABERLER Umre ibadetini yerine getiren 48 Umreci güllerle ...
Uçak yolcuları tren mağduru oldu
YEREL HABERLER Uçak yolcuları tren mağduru oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X