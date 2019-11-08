Uzun Mehmet’in torunu sitem etti “Uzun Mehmet’in torunları işsiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uzun Mehmet’in torunu sitem etti “Uzun Mehmet’in torunları işsiz”

İHA

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde '8 Kasım Uzun Mehmet’i anma ve Kömür günü' dolayısıyla program düzenlendi. Törende konuşan Uzun Mehmet’in torunlarından Kestaneci Mahallesi Muhtarı Yücel Gökmen, Uzun Mehmet’in torunlarının işsiz olduğunu belirterek sitem etti.
Kdz. Ereğli Kestaneci Mahallesi’nde bulunan Uzun Mehmet Anıtı’nda düzenlenen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Ali Hekim, GMİS Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Amelebirliği Başkan Vekili Murat Köseoğlu, GMİS’e bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, madenciler ve öğrenciler katıldı.
Program Uzun Mehmet Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

“Uzun Mehmet’in torunları işsiz”
Törende konuşan Uzun Mehmet’in torunu Kestaneci Mahallesi Muhtarı Yücel Gökmen, Uzun Mehmet’in torunlarına sahip çıkılmadığını belirterek sitem etti. Gökmen konuşmasında, “Uzun Mehmet adına benim mahallemde bir tane çivi bile yok. Benim mahallemin spor salonu yok. Benim camimin isminin Uzun Mehmet olmasını isterim, burada gariban paraya ihtiyacı olan kişi 5 lira veriyor, TTK’nın 5 lirası yok, Amelebirliği’nin 5 lirası yok. Ben isterim ki Amelebirliği’nin, TTK’nın artık kömür ile ilgili ne kadar birim var ise, benim mahallemde en azından bir musluk takıversinler. Veya mahalle muhtarı olarak camime bir tane tuğla istiyorum. Benim mahallem burayı doldurur, on kişi yok. İşçi alınmıyor, Kestaneci Köyü’nden Uzun Mehmet’in torunları işsiz. Uzun Mehmet’in beş tane torunu yok. TTK’ya 1500 işçi alındı, yüzde 1 bu mahalleye hak tanınsa, 15 kişi yapar. Şu çocuklar bir kere işe girsin evlerine ekmek götürsünler. Mahallemde çok eksik var. Benim mahallem sadece Uzun Mehmet ile bitmiyor. Dünyanın en yaşlı Çanakkale Gazisi bizde, Kore gazisi bizde, iki polis şehidimiz var, asker şehidimiz var. Allah’ınızı seversiniz, hiç kusura bakmayın güzel kurumlarım. Buraya geliyorsunuz. Şu kadar kömür çıktı, yok bu kadar. Beni bunlar ilgilendirmiyor. Benim mahalleme ne getiriyorsunuz beni o ilgilendiriyor” diyerek sitem etti.

Kaymakam Çorumluoğlu “Bunları ilk defa duyuyoruz”
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Kastaneci Mahallesi Muhtarı Yücel Gökmen’in sözlerine yanıt verdi. Muhtarın taleplerinin takipçisi olacaklarını belirten Çorumluoğlu “Tabi biz muhtarımıza konuşma hakkı verdik, biraz sitem dolu bir konuşma oldu. İstemek doğrudur, isteyecektir ama bazı şeyleri ilk defa burada istemesini ben doğru bulmuyorum. Bundan önce gelip bizimle istişare edebilirdi. Bu konuda muhtarın bir eksikliği var. Bu töreni biz burada yapıyoruz. Özellikle çalışma arkadaşlarımız Kestaneci Mahallesi’nde yapılmasını arzu etti. Muhtarımızında dediği gibi burada ki halkla kaynaşalım, bütünleşelim diye uğraşıyoruz. Ama halkımızın ilgisi açıkçası protokolden daha az olması biraz üzüntü verici. Yine de muhtarımızın dilek ve temenniler kısmındaki taleplerini de kaymakamlık olarak diğer kurumlar ile birlikte dikkate alacağız. Takip edeceğiz” dedi.
GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu’da sendika olarak Uzun Mehmet’in torunlarının taleplerini dikkate alacaklarını söyledi. Mutlu konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Muhtarımız sitemlerini yaptı, biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, muhtarımız bizi ziyaret ederse musluk değil, musluklar takacağız inşallah. Bunun sözünü vermiş olalım.”
Tören yapılan konuşmalar ve Uzun Mehmet’i anma günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

ZONGULDAK

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:58
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:42
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GMİS yönetim kurulu Armutçuk’ta madenciyi ziyaret etti
YEREL HABERLER GMİS yönetim kurulu Armutçuk’ta madenciyi ziyaret ...
Uzunmehmet, kömürü buluşunun 190. yılında anıldı
YEREL HABERLER Uzunmehmet, kömürü buluşunun 190. yılında anıldı
Ata için koştular
YEREL HABERLER Ata için koştular
Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
GMİS yönetim kurulu; Atatürk’ü Anma günü mesajı yayımladı
YEREL HABERLER GMİS yönetim kurulu; Atatürk’ü Anma günü mesajı ...
Tehdit olayına karışan şüpheliler yakalandı Evden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Tehdit olayına karışan şüpheliler yakalandı Evden ...
Kömürü bulan 'Uzun Mehmet' için anma töreni
YEREL HABERLER Kömürü bulan 'Uzun Mehmet' için anma töreni
Tıp öğrencisi, lisedeyken kaldığı yurttaki görevliyi istismarla suçladı
YEREL HABERLER Tıp öğrencisi, lisedeyken kaldığı yurttaki görevliyi ...
ZBEÜ bir günde 3 organ naklini başarıyla gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ZBEÜ bir günde 3 organ naklini başarıyla ...
AK Partili Türkmen’den toryum açıklaması AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen: “Toryum, enerji üretiminde kullanılmamaktadır”
YEREL HABERLER AK Partili Türkmen’den toryum açıklaması AK Parti ...
Devrekliler Teknik Anadolu Lisesi kermesinde bir araya geldiler
YEREL HABERLER Devrekliler Teknik Anadolu Lisesi kermesinde bir ...
Bakan Murat Kurum, Kozlu Belediyesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Murat Kurum, Kozlu Belediyesi'ni ziyaret etti
Bakan Kurum Zonguldak'ta cami inşaatının temel atma törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kurum Zonguldak'ta cami inşaatının temel atma ...
Sarıkamış deniz şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Sarıkamış deniz şehitleri anıldı
Madenciler üretimin artmasını pastayla kutladı
YEREL HABERLER Madenciler üretimin artmasını pastayla kutladı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Selahaddin Camii inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Selahaddin Camii ...
Devrek Belediye meclisi toplandı
YEREL HABERLER Devrek Belediye meclisi toplandı
Alaplı'nın beklediği çocuk doktoru hasta kabulüne başladı
YEREL HABERLER Alaplı'nın beklediği çocuk doktoru hasta kabulüne ...
Lösemeli çocuklar için farkındalık yaptılar
YEREL HABERLER Lösemeli çocuklar için farkındalık yaptılar
Minibüsün kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Minibüsün kaza anı güvenlik kamerasında
Takla atan yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 10 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan yolcu minibüsü devrildi: 1'i çocuk 10 ...
Devrilen minibüsteki yaralıların isimleri belli oldu
YEREL HABERLER Devrilen minibüsteki yaralıların isimleri belli oldu
(Özel) Soğuğa aldırmadan denize girdiler
YEREL HABERLER (Özel) Soğuğa aldırmadan denize girdiler
Yolcu minibüsü devrildi; 7 yaralı Minibüste bulunan küçük çocuk kaza sonrası şok yaşadı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü devrildi; 7 yaralı Minibüste bulunan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X