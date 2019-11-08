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Yönetim kurulu başkanından personele İngilizce sertifika

İHA

Devrek ilçesinde faaliyette bulunan bir fabrikada çalışan personele yönetim kurulu başkanı tarafından İngilizce bitirme sertifikası verildi

Yönetim kurulu başkanından personele İngilizce sertifika

Devrek ilçesinde faaliyette bulunan bir fabrikada çalışan personele yönetim kurulu başkanı tarafından İngilizce bitirme sertifikası verildi
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Cilas Şirketler Grubu tarafından personele yönelik açılan İngilizce kursunu başarı ile bitirenlere Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak tarafından kurs bitirme belgesi verildi.
Fabrikada düzenlenen ve 23 kişiye verilen kurs ve bitirme belgesi ile ilgili bilgi veren İrfan Civak, ”Biz uluslararası alanda faaliyet gösteren bir firmayız. Dolayısıyla da yabancı dil olmazsa olmazlar arasındadır bizim için. Fabrikanın gerek idari bina kısmında ve gerekse de çeşitli üretim birimlerinde görev yapan arkadaşlarımıza böyle bir kurs verileceğini, isteyenlerin bu kursa dahil olabileceklerini söyledik ve 23 personelimiz bu programa dahil oldu. Yaklaşık 3 ay süren İngilizce kursunu başarı ile bitiren arkadaşlarımıza kurs bitirme sertifikalarını takdim ettik. Firma olarak yabancı dil bizim için ön plana çıkmaktadır. Yurt dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için de böyle bir program tertip ettik. Kur süresince emeği geçen İngilizce Öğretmeni Hikmet Yılmaz hanımefendiye ve başarılı personelime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Düzenlenen İngilizce kursu ile konuşan İngilizce Öğretmeni Hikmet Yılmaz ise,” Öncelikle böyle bir talep geldiğinde şaşırdım nedeni ise zor şartlarda çalışan ve tasarruf yapmak için her türlü yolu deneyen firmaların aksine Cilas Şirketler Grubunun personeline yönelik İngilizce kursu talebinden dolayı. Toplam 3 ay süren ve 23 arkadaşımıza verdiğimiz kursu bugün başarı ile sonlandırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Çeşitli yaş gruplarından ben onlara öğrencim diyorum ilk zamanlar biraz zorlandım ve süre ilerledikçe de bir birimize alıştık ve bugün son noktayı koyduk. Öncelikle bu programa katkı veren Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak beye ve azimlerinden dolayı da kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ZONGULDAK

08 Kasım 2019 Cuma

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