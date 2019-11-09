Devrek Müftülüğünden konferans

Devrek Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle konferans düzenlendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle vatandaşlara yönelik konferans düzenlendi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur’anı Kerim Tilaveti ile başlayan programda konuşan İlçe Müftüsü Hasan İzmirli,” Yüce Rabbimizin en güzel nimetlerinden olan aile, insanoğluna huzur ve sükûnet veren, çocuklar ve temiz rızıklarla güzelleşen kutsal bir birlikteliktir. Aile, Rabbimizin yeryüzündeki ayetlerinden biri olup onun rahmeti ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete erişen bir kurumdur. Bireyleri olumsuzluklara, tehlikelere karşı koruyan sağlam ve güvenli bir limandır. Aile, toplumun en küçük fakat en önemli yapıtaşı, hayatın bütün aşamalarına etki eden başlangıç noktasıdır. Aile demek, nikâh ve kan bağının çok ötesinde bir duygu ve fikir bağı kurmaktır. Gönül birliği etmek ve Allah’ın hoşnutluğuna yakışır bir yaşamı paylaşmaktır. Sadece bu dünyada değil ahrette de bir arada olacağının bilinciyle hareket etmektir. Aile bir emanettir. Aile içinde gözlerimizi açmak da, yeni bir aile kurmak da aslında bir emanet zincirine halka olmak demektir. İnsanlar, özellikle de yakın ilişki içinde olan eşler ve çocuklar birbirlerine “mülkiyet bağı” ile değil, “emanet bilinci” ile bağlıdır. Canların yegâne sahibi olan Allah, bizi buluşturarak birbirimize emanet etmiştir. Aile bir imtihandır. Emek isteyen, sabır gerektiren, ciddi bir imtihan. Rolümüz değişebilir hayatta; bugün çocuk iken yarın anne, bugün evlat iken yarın eş oluruz. Ama ömür sürdükçe, aileye olan ihtiyacımız ve ailemizle imtihanımız da sürüp gitmektedir" dedi.

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen “ Peygamberimiz ve Aile “ konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar ise,” İnsanlık Hz. Adem’den başlamıştır ve kıyamete kadar da devam edecektir. Tüm peygamberler bir babaydı ancak Peygamber efendimiz maalesef babasız büyüyen bir insandı. Babasız büyümesine rağmen yetiştirilişi itabıyla tam bir edep timsaliydi çocukla çocuk, büyük ile büyük olarak tam bir aile reisi örneği temsil ederdi. Cahillik döneminde toplumda kadının asla yeri yoktu. Ancak Peygamber efendimiz döneminde kadın gerçek kimliğine kavuşmuştur. Bugün baktığımız da birçok alanda kadınlarımız söz sahibidirler. Bu da İslamiyetin kadına ne kadar değer verdiğini göstermektedir. Bizler efendimizin ahlakı ile ahlaklanmış olsak günümüzde meydana gelen kadına şiddet ve kadın cinayetleri bu kadar çok olmazdı. Aile bir yuvanın temel taşlarını oluşturur bu temel ne kadar sağlam olursa aile de o kadar sağlam olur” diye konuştu.

Programın ardından konuşmacı Prof. Dr. Fikret Karapınar’a AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar tarafından ilçenin sembolü olan Devrek bastonu hediye edilirken, etkinliğe maddi destek sağlayan iş adamlarına da İlçe Müftüsü Hasan İzmirli tarafından teşekkür plaketi verildi.

ZONGULDAK 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

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