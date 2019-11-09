Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK´ta yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Dikmen (94), düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Bir süredir organ yetmezliği nedeniyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gören Kore gazisi Mehmet Dikmen, hayata gözlerini yumdu. Dikmen için bugün Acılık Hz. Ali Camii´nde cenaze töreni düzenlendi. Askeri törene, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Recep Başar ile askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Gazi Dikmen´in Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzunda cenaze aracına taşındı. 4 çocuk babası Mehmet Dikmen, Devrek Müfettişler köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.





ZONGULDAK 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:47

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.