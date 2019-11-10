Cumhuriyetin ilk vilayeti Ata'sını andı

Türkiye Cumhuriyetinin ilk vilayeti olan Zonguldak’ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Vali Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Saat 09.05’te tüm yurtta olduğu gibi Zonguldak'ta da hayat durdu. Sirenler eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşu sırasında gencinden yaşlısına tüm vatandaşlar ellerindeki işleri bırakarak saygı duruşunda bulundu. Birçok esnaf kapısının önünde saygı duruşunda bulunurken, otomobillerden inen sürücüler de saygı duruşunda bulundu. Tören ardından sona erdi.

Çelenk sunma töreninin ardından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İHL Salonu'nda program düzenlenecek. Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe Müdürlüğü tarafından 'Bizim Dilimizle Atatürk' sunusu gerçekleştirilecek. 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllere verilecek. Yine 10 Kasım günü Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün hazırladığı Atatürk Resimleri Sergisi açılacak.

Zonguldak 1 Nisan 1924 tarihinde Cumhuriyet sonrası kurulan ilk il olma unvanına sahip.

ZONGULDAK 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:00

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