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Atatürk vefatının 81. yıldönümünde ZBEÜ’de anıldı

İHA

Atatürk vefatının 81. yıldönümünde ZBEÜ’de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.
Anma programı Farabi Kampüsü tören alanında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel ve Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak’ın Atatürk büstüne çelenk koyması ile başladı. Tören; Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.
Törenin ardından Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliklerine ise Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Rektör Yardımcılar, akademikidari personeller ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte Atatürk'ün sevdiği müzik eserleri ZBEÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerince seslendirildi. Solo performanslarının ardından Konservatuvar öğrencilerinden oluşan koro eşliğinde Atatürk Marşları söylendi. İlgi ile takip edilen '10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri' sonrasında FenEdebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Canan Kuş Büyüktaş tarafından “Atatürk’ün Türk Tarihçiliğine Katkıları” konferansı verildi.
Anma programı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın, Dr. Öğr. Üyesi Canan Kuş Büyüktaş’a teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.

ZONGULDAK

10 Kasım 2019 Pazar

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