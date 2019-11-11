Zonguldak Sanat Tiyatrosu 'kadın'ı anlatacak

Zonguldak Sanat Tiyatrosu 'Ölüm Kadın Meselesi' ile kadını anlatacak.

Zonguldak Sanat Tiyatrosu, hazırladığı 'Ölüm Kadın Meselesi' isimli tiyatrosu ile kadınların yaşadıklarını anlatacak. 13 Kasım 2019 günü saat 20.00'de sahnelenecek olan oyun Atatürk Kültür Merkezi'nde 'perde' diyecek.

Nurşen Alıcıer'in yazdığı Erhal Koltuk'un yönettiği oyunda Gaye Ertürk, Yaşar Kapucu, Duygu Temiz, Mürvet Öğülmüş, Onurkan Karadoğan, Burak Gündüz, Hüseyn Gasimov, Mihça KIlıç, Nisan Kapucu, Hilal Öztürk, Onur Berber, Sena Köse, Hasan Yıldırım, Şenay Ayçiçek, Yadiğar Bağcı, Mustafa Demiray, Abdullah Yavuz, Gürsel Yıldırım, Bağdagül Maytalman ve Erhal Koltuk rol alacak.

Oyunun konusu ise şöyle:

"Feride, Ayşe, Hasret, Fatma... İsimlerinin ne olduğu önemli değil. Onların adı kadın. Doğuştan birer kurban olarak yaşamaya mahkumlar. Ortak kederleri ortak kaderlerine dönüşmüş. 'Ölüm Kadın Meselesi' yalnızca onların trajedisini gözler önüne sermiyor. Sessizliğimizi toplum adına bir utanç duvarına dönüştürüyor. Bu oyun hepimizden bir parça."

ZONGULDAK 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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