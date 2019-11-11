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Devrek'e ait olduğu tescillenen 'Tombulacık Halimem' türküsünün hikayesi

DHA

TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu´nun 73 yıldır 'Bolu' türküsü olarak kaydettiği ve birçok dizide de kullanılan 'Kiraz Aldım Dikmeden/ Tombulacık Halimem' isimli türkünün Zonguldak'ın Devrek ilçesine ait olduğunu tescillendi. Tescilin ardından türkünün sözlerini yazan Mehmet Dinç ve karşılıksız aşkı Halime Subaşı´nın köyü Hüseyinçavuşoğlu´nda büyük sevinç yaşandı. Kararın ardından Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK) saz ekibi, türküde `yarbaşı´ olarak geçen, köyün girişindeki tepede türküyü seslendirdi.
Türkünün Bolu değil Zonguldak´ın Devrek ilçesine ait olduğuna dair Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği (ROSAK), TRT'ye itirazda bulundu. Belgeleri inceleyen TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulu, geçen Nisan ayında türkünün Bolu'ya değil, Devrek'e ait olduğuna karar verdi. ROSAK Başkanı İbrahim Tığ, türkü sözlerinin 10 Şubat 1922 tarihinde Hüseyinçavuşoğlu köyünde 'Deli Mehmet' lakaplı Mehmet Emin Dinç'in işlediği bir cinayetin ardından köyden Bolu´ya kaçarken son kez köyüne bakarken yazdığını belgeledi. Mehmet Emin Dinç´in, eşi ölen iki çocuklu Halime Subaşı'na duyduğu karşılıksız aşkın ardından yazdığı sözler, 1946 yılında bestelenerek TRT repertuvarına girdi. Türkü, ardından birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Büyük ilgi gören türkü, dizi ve filmlerde de halen yer almaya devam ediyor.
KÖYÜNDE SEVİNÇ YAŞANDI
Türküde adı geçen `Halime´ ve sözleri yazan `Deli Mehmet´ lakaplı Mehmet Emin Dinç´in yaşadığı Hüseyinçavuşoğlu köyünde de türkünün Devrek´e tescillenmesi büyük sevinç yaşattı. ROSAK Başkanı İbrahim Tığ ve saz ekibi, Halime Subaşı´nın mezarını ziyaret ederek dua etti. Saz ekibine ve gazetecilere köyü gezdiren Tığ, Halime Subaşı ve Mehmet Emin Dinç´in yaşadığı evleri gösterdi. Saz ekibi daha sonra türküde geçen `yarbaşı´ mevkiinde türküyü seslendirdi. Bağlama, darbuka ve kanun eşliğinde 'Kiraz Aldım Dikmeden/ Tombulacık Halimem' türküsünü seslendiren saz ekibi, eğlenceli anlar yaşattı.
TIP ÖĞRENCİSİ MEHMET KÖYDEN GÖNDERİLİRKEN TÜRKÜYÜ YAZIYOR
ROSAK Başkanı İbrahim Tığ, türkünün çıkış hikayesini anlattı. Mehmet Emin Dinç´in, iki çocuğuyla yaşayan Halime´ye duyduğu karşılıksız aşkın bu türküyü ortaya çıkardığını söyleyen Tığ, şöyle dedi:
"Köyün gençlerinden Deli Mehmet kendi korumalığı olan ormandan odun alan Cemile´yi vurmasıyla ortaya çıkan bir türkü bu. Deli Mehmet, İstanbul´da tıp fakültesinde okurken tatil için bu köye geliyor. Babası da bu köyde müderris. Atatürk´ü destekleyen ve yanında yer alan bir insan. Deli Mehmet´i olaydan sonra Bolu´ya göndermek istiyor babası. Şubat ve kış ayı. Atın üzerinde Bolu´ya yola çıktıklarında yarbaşına geliyor ve köyüne son kez bakıyor. Orada da bu türküyü yakıyor. Türkü 1946 yılında Emin Baran ve Muzaffer Sarısözen hocalar tarafından bestelendikten sonra Bolu´ya kaydedildi. Biz dernek olarak buna itiraz ettik. Biz 25 maddelik ek bilgi ve belgeyi kurula sunduk ve türküyü Devrek´e tescilledik."
KÖYDE TÜRKÜYÜ SESLENDİRMEK MUTLULUK VERDİ
Türküyü ilk Neriman Altındağ Tüfekçi tarafından seslendirildiğini ve ardından hızla yayıldığını anlatan Tığ, "Ondan sonra türkü yayılıyor ve birçok sanatçı bunu kullandı. Dizi ve filmlerde büyük ilgi görüyor. Biz de türküde yarbaşı olarak geçen tepeye geldik. Buradan Halime ve Deli Mehmet´in evi gözüküyor. Burada saz ekibimiz tarafından o türküyü seslendirdik. Çok mutlu olduk. Karşılıksız bir aşkın sözlere dökülmesi hali var burada. Ben Halime ninenin kızıyla 2010 yılında görüşme fırsatım da oldu. Annesi için `onda gözü olsa varırdı´ dedi. Mehmet´i sevmediğini anlattı" dedi.
HALİME´NİN TORUNU KONUŞTU
Halime Subaşı´nın torunu Mehmet Baltacı, ananesinin ilk eşinin genç yaşlarda hayatını kaybettiğini ve bir süre iki çocuğuyla yaşadıktan sonra ikinci evliliğini yaptığını söyledi. Türkünün hikayesini anlatan Baltacı, "Deli Mehmet o zaman 11 yaşlarındaki amcamı alıyor ve ormana gidiyorlar. Orada Cemile´ye rast geliyorlar. Deli Mehmet onun yerlerini istiyor. Vermeyince onu vuruyor. Sonra amcamı eve bırakıyor. Sonra bu tepeye çıkıyor. Bolu´ya giderken de tombulacık Halimem yarbaşına gel, ben gidiyorum Bolu´ya düş peşime gel´ diye başlıyor türkü söylemeye. Benim ananem ona aşık değilmiş. Deli Mehmet ona aşıkmış. Bu türkünün bu kadar yayılacağını hiç tahmin etmezdik. Çok ünlü oldu bu türkü" dedi.TÜRKÜNÜN SÖZLERİ
Kiraz aldım dikmeden
Halimem dallarını bükmeden
Bir armağan ver bana
Halimem ben gurbete gitmedenTombulacık Halimem yar başına gel
Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gelOcak başında kaldım
Halimem ince fikire daldım
Kapılar açılırken (açıldıkça)
Halimem seni geliyor sandımAlçaklara kar yağıyor üşümedin mi
Sen bu işin sonunu düşünmedin miTütün aldım Hendek'ten
Halimem hekim gelir Devrek'ten
Hekim buna neylesin (ne desin)
Halimem yangınımız yürektenAlgın mısın Halimem baygın mısın gel
Hiç haberin gelmiyor dargın mısın gel

ZONGULDAK

11 Kasım 2019 Pazartesi

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  • İKİNDİ 15:20
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