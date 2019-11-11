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Çaycuma'da fidanlar toprakla buluştu

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Fidan dikim alanlarından bir tanesi de Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi oldu.

Çaycuma'da fidanlar toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında 11 Kasım 2019’da saat 11.11’de fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi. Fidan dikim alanlarından bir tanesi de Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi oldu.
İlçenin Kahvecioğlu Köyü’nde gerçekleşen fidan dikimine 7'den 70’e çok sayıda davetli katıldı. Maden işçileri ve gaziler projenin en çok dikkat çeken grubu oldu. Orman Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Aksan proje hakkında bilgi vererek; "Ekonomik, çevreyle ilgili ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarını korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek için milletimizin desteği ile her yıl 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlanması uygun görülmüştür. Dünya rekorunu hedefleyen bu etkinliğe 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın gönüllü olarak her türlü desteği vermiş olması bizi ayrıca duygulandırıyor. Bugün Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bartın, Karabük ve Zonguldak’ta 32 dikim noktasında saat 11.11’den itibaren 3 saat içinde 150 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Çaycuma’da 5 ayrı noktada 40 bin adet dişbudak fidanı toprakla buluşacak. Bu anlamlı çevre seferberliğine katılım sağlayan tüm katılımcılara teşekkürü bir borç biliriz" dedi.
Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşkun “Dünya ve yaşam için vazgeçilmez, insanlarımız için hayati önem sahip ormanlarımız bizim en doğal nefes kaynağımız ve şehrin akciğerleridir. Odun ve odun dışı ekonomik değerlerin yanında erozyonun önlenmesi, havayı temizlemesi, oksijen kaynağı olması, bazı canlılar için barınak görevi görmesi, karbon yataklarının olması, su kaynaklarını düzenlemesi gibi yararlar ile insan yaşamında hayati bir öneme sahiptir. Gelecek nesillere doğal miras olarak bırakacağımız, ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve yeni ormanlar oluşturarak gelecek nesillere ağaç ve orman sevgisini aşılamak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Etkinliğimizi ilimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, katılımın yoğunluğuna dikkat çekerek "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Orman Genel Müdürlüğü’nün organizasyonu ile 11 Kasımda saat 11.11’de 11 milyon fidanı coğrafyamızda buluşturacağız. Aslında ilimize baktığımızda ağacı ve yeşili olan bir bölgeyiz. Öyle ki fidan dikmek için yer bulmakta zorlanıyoruz. Ağacın yeşilin kıymetini biliyoruz ama bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Çevre bilincimizi, çevre hassasiyetimizi ağaçları büyütmek ve çoğaltmak için sergiliyoruz. Ama çevre temizliği ile aynı hassasiyeti göstermiyoruz. Çevremizi temiz tutma için hassasiyet gösterirsek yol kenarlarımızda, köprü altlarımızda, piknik alanlarımızda, cadde ve sokaklarımızda çöp olur mu? Ama maalesef çevremizi temiz tutmuyoruz. Biraz hassasiyet Zonguldak’ı pırıl pırıl yapmaya yetmez mi? Peki neden yetmiyor? Dikeceğimiz fidandan çok insan var. Bu kadar insan buraya geliyorsa çevreciyiz demektir. O zaman sizlerden bir nebze olsa hassasiyet göstererek çevremizi temiz tutmamızı istiyorum. Öncelikle en ince, en ucuz, en basit ve kolay çevre temizliği nedir biliyoruz değil mi? Kirletmemek, atmamak, bu kadar basit. Bunu başardığımız da başka bir şeye ihtiyaç kalmayacak. Zonguldak'a geldiğim günden bu tarafa bir alarm halinde bu konuyla uğraşıyorum. Bu konuda emek veriyoruz ve buradaki herkesten bir şey istiyorum. Çevremizi temiz tutmak konusunda hassasiyet istiyorum. Atmayacağız, kirletmeyeceğiz, kirletenleri uyaracağız. Varsa atılmış çöpleri de her birimiz gücümüz nispetinde bertaraf etmeye, temizlemeye çalışacağız. Bugün burada ormancılık ve ağaç dikimi konusunda konuşmamız gerekiyordu. Ama görüyorum ki çevremizde çok şükür böyle bir eksiğimiz, böyle bir ihtiyacımız yok. Anlayışımız, bilincimiz yerinde. Herkese bu konuda teşekkür ediyorum. Bu nedenle bende sıkıntımı belirttim. Umarım mazur görürsünüz. Bu etkinliğimiz hayırlı olsun. Her 11 Kasım'da Orman Bölge Müdürlüğü bu etkinliği tekrarlayacak. Ağaçlarımızı dikeceğiz, koruyacağız, geliştirip onlardan en iyi şekilde yararlanacağız. Dünyada ki, tabiatta ki, doğada ki her şey kim için! İnsan ve insan sağlığı için. Biz bu kadar değerliyiz, önemliyiz. Bizde ne yapıyoruz, doğayı çalışamaz hale getiriyoruz, kirletiyoruz, zarar veriyoruz. Bunu yapmayacağız. Şimdi sesimi duyan herkesten bir söz istiyorum. Bu çevre kirliliği konusunda aynı hassasiyeti gösterecek miyiz? Buradaki herkes çevre elçisi olacak mı? Söz veriyor musunuz? Bende bu sözü senet kabul ediyorum ve hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından törene katılan binlerce kişi, çeşitli noktalarda fidan dikerek etkinliğe sahip çıktı.

ZONGULDAK

11 Kasım 2019 Pazartesi

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