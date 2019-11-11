‘Umut Kavşağı’ Zonguldak’ta sahnelenecek

Van Devlet Tiyatrosu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Umut Kavşağı’ adlı oyun Zonguldak Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Serap Işık’ın yazdığı Betül Feyizoğlu Gökçer’in yönettiği ‘Umut Kavşağı’ Zonguldak Devlet Tiyatrosu sahnesinde sahnelenecek. 2 perdelik oyun 1 saat 50 dakika sürecek.

15 Kasım 2019 günü 20.00 ila 16 Kasım 2019 günü 14.00 ve 20.00 saatlerinde sahnelenecek olan oyunun konusu ise şöyle:

“Oyun bizi yolları bir kavşakta kesişen ve aynı kavşakta ayrılan 3 kadının hikayesinde buluşturuyor. Erkek egemen toplumun kadına uygun gördüğü rolle insan olmanın kıskacında sıkışan bu kadınlar kendi kurtarılmış olanlarını oluştururken aynı zamanda bu alanların içinde hapis kalmayı da göze alıyorlar”

ZONGULDAK 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:45

YATSI 19:08

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