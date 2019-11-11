Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Beldesi’nde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın ilçeye bağlı Kandilli Beldesi Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) lojmanları mevkiinde ki ormanlık alanda başladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Kdz. Ereğli Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arozözler ile TTK’ya bağlı itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 500 metre kare ormanlık alanda toprak üstünde çıkan yangında ağaçlar zarar görmezken, itfaiye ekipleri tedbir amaçlı bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak orman işletme müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

ZONGULDAK 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:01

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