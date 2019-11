ZBEÜ, obezite ile mücadelede sahada

Zonguldak’ta obezite tanı ve tedavisi ile obezitede cerrahi tedaviler konulu bilgilendirme toplantılarının ilki AKM’de gerçekleştirildi.

Avrupa Obezite Araştırmaları Derneği (European Association for the Study of Obesity, EASO) tarafından üç yıllığına (1 Temmuz 2019 30 Temmuz 2022 arası) obezite yönetimi yapan bir merkez olarak akredite edilen, Türkiye’de kamu bünyesinde, kamuda hizmet veren obezite ve diyabet alanlarının bir arada olduğu ilk ve tek merkez olma özelliğini taşıyan Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, ‘Obezite İle Mücadele Eylem Planı’ kapsamında bölgeye ve Zonguldak’a verdiği sağlık hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlara da hasta bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi vermeye başladı.

Bu kapsamda ‘Obezite Tanı ve Tedavisi ile Obezitede Cerrahi Tedaviler’ başlıklı Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme Toplantılarının İlki Zonguldak’ta başladı. Zonguldak Valiliği ile ZBEÜ işbirliğinde 11 Kasım Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayan eğitimlerde Obezite ve Diyabet Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu ile Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi İlhan Taşdöven konuşmacı olarak yer aldılar.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme toplantısında, Prof. Dr. Bayraktaroğlu, kimlerin obezite riski taşıdığını, obezitenin teşhisi ve önleyici tedbirler hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Öğr. Üyesi Taşdöven de önleyici tedbirlerin yeterli olmaması durumunda başvurulacak cerrahi tedavi yöntemi, aşamaları ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Toplantı konuşmaların ardından, vatandaşlardan gelen sorulanın cevaplanması ile sona erdi.

