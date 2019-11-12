Sağlıkçılar ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasında fidan dikti

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Zonguldak’ta sağlıkçılar ‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyasında fidan diktiler.

Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya ya duyurmak , 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinnes rekorlar kitabına girmek için Tarım ve Orman Bakanlığının başlatmış olduğu geleceğe nefes al kampanyası kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlıkçılar da Çaycuma İlçesine bağlı Perşembe Beldesi Ada köyünde fidan dikerek kampanya ya destek verdiler.

ZONGULDAK 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:02

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