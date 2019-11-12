Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Müftü Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ö. idaresinde ki 67 AAN 322 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Semran Yılmaz’a(46) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı Semran Yılmaz ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

ZONGULDAK 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:02

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