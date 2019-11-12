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Erdemir Limanı’nda öğrencilerle tatbikat

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) Limanı'nda 11 Kasım'da Erdemir İlkokulu öğrencilerinden bir grubun katılımıyla tatbikat düzenlendi. Erdemir'in küçük ziyaretçileri çevre bilinci, geri dönüşüm ve deniz temizliğine yönelik önlemler konusunda bilgi aldı.

Erdemir Limanı’nda öğrencilerle tatbikat

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) Limanı’nda 11 Kasım’da Erdemir İlkokulu öğrencilerinden bir grubun katılımıyla tatbikat düzenlendi. Erdemir’in küçük ziyaretçileri çevre bilinci, geri dönüşüm ve deniz temizliğine yönelik önlemler konusunda bilgi aldı.
Erdemir Limanı’nda her yıl, yılda iki kez mevzuatlar gereği acil müdahale tatbikatı yapılıyor. 11 Kasım 2019’da gerçekleştirilen ikinci tatbikatın bu yıl küçük misafirleri vardı. Erdemir İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup, etkinlik öncesinde geri dönüşümün öneminin vurgulandığı kısa bir çevre bilinçlendirme eğitimine katıldı. Erdemir Limanı’nda yetkililerden deniz temizliği ve Erdemir’de bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler konusunda bilgi alan öğrencilere kendileri için hazırlanan baretler ve hediyeler verildi.
Erdemir İlkokulu öğrencilerinin limandan ayrılmalarını takiben ilgili mevzuatlar doğrultusunda acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi ve olası bir acil durumda gerçekleştirilecek faaliyetlerin etkinliği değerlendirildi.

ZONGULDAK

12 Kasım 2019 Salı

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