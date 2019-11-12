AK Parti Kdz. Ereğli İlçe binasında yangın paniği yaşandı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanlığı’nın bulunduğu binada çıkan yangın paniği yaşandı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı’nın bulunduğu binanın çatı katından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontrollerde çatı bölümünde kâğıt yakıldığını tespit etti. Yanan kâğıtların söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır’a da bilgi verdi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır sıkıntılı bir durumun olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

ZONGULDAK 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:30

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.