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'Temiz bir Kent için hep birlikte’ sloganı ile sokak sokak çöp topladılar Protokol üyeleri ve ...

İHA

Zonguldak Belediyesi tarafından "Temiz bir Kent İçin Hep Birlikte Fener'de Buluşuyoruz" projesi kapsamında temizlik yapıldı.

'Temiz bir Kent için hep birlikte’ sloganı ile sokak sokak çöp topladılar Protokol üyeleri ve vatandaşlar caddelerde poşet poşet çöp topladı

Zonguldak Belediyesi tarafından “Temiz bir Kent İçin Hep Birlikte Fener’de Buluşuyoruz” projesi kapsamında temizlik yapıldı.
Zonguldak Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Yayla Mahallesi Fener Gezi Yolu’ndaki etkinliğe Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, daire müdürleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve protokol üyeleri, çevrede bulunana çöpleri temizleyerek çöp poşetlerine doldurdular. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte protokol üyeleri ve katılımcılar onlarca poşet çöp toplayarak farkındalık oluşturdu.
Düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, “Öncelikle Başkanımıza teşekkür ediyoruz Ben geldiğimden bugüne kadar Zonguldak’taki normalin üzerinde çevre kirliliğinden rahatsız olduğumu her seferinde ifade etmeye devam ediyorum. Bu konuda çeşitli çabalarımız var. Genel manzarayı toparlamaya dönük vatandaşın algısını hassasiyetini tetiklemeye dönük çeşitli mesajlar çeşitli faaliyetlerle işi yürütmeye çalışıyoruz. Şimdi şurada hep beraber topladığımız çöplere baktığımızda her birisi atmasa olacak şeydir İzmaritini, su içtiği şişeyi, kola kutusunu, peçetesini atmayabilir ama atmışız. Şimdi burada ince ince temizlemeye kalktığımızda bu kadar insanın gözü korktu. Temizlemek zordur arkadaşlar ama kirletmemek çok kolaydır, çok basittir. En son başkanımızla beraber bir yurtdışı tecrübemiz oldu. Ukrayna’ya gittik. Ukrayna’yla Türkiye’yi kıyasladığımızda hiçbir açıdan bizim dengimiz değil. Ekonomik bakımdan da dengimiz değil. Onlar bizim yardımımızı istedikleri için oraya gittik. Yolları alt yapısı kötü olabilir ama tertemiz. Şuna inanın yerlerde sigara izmariti bile yok. Sorduk bunu nasıl yapabiliyorsunuz diye ’Yasak’ dediler. Peki bu yasağın yaptırımı nedir diye sorduk. ’Yaptırımı yok’ dediler. Peki neden atmıyorsunuz diye sorduk. ’Ayıp’ dediler. Kimse atmıyor arkadaşlar ayıptır gerçekten ayıptır kendi çöplerimizi çevreye atmamalıyız bu ayıptır. En azından ayıptır bu yeterlidir. Bu bizim insanımız içinde yeterli bir duygudur” şeklinde konuştu.
'Temiz bir Kent İçin Hep Birlikte' sloganını 19 mahallede uygulayacaklarını ifade eden Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, “Valimiz anlattı,konuyu özetledi. Gezimiz sırasında gerçekten bizi çok şaşırtan bir durumla karşılaştık. Bırakın bir izmariti pet şişeyi en ufak bir çöp göremedik. 3 gün boyunca kaldık 2 tane şehri gezdik. Meydanları, sahilleri, parkları. Şimdi sadece şu 50 metrekare geldiğimiz yerde zaten görüyorsunuz. Bunlar çok basit şekilde çöp kutusuna atılabilecek ve çevre kirliliği önlenebilecek hareketler. Biz dedik Valimizin başkanlığında bir farkındalık oluşturmak STK temsilcilerimiz ve halkımızla beraber. Temiz çevre, temiz memleket, Temiz Zonguldak, güzel Türkiye diye bir proje başlatalım dedik. Sağ olsunlar katılanlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah bunu daha da yayacağız. Bugün sadece bu bölgedeyiz. Fener gezi yolundan başladık çocuk parkından liman arkasına kadar temizlik yapacağız. Önümüzdeki günlerde bunu 19 mahallemize yayacağız. Bütün vatandaşlarımızdan çevre konusunda duyarlı olmalarını ısrarla rica edeceğiz. Ne zaman ki Zonguldak’ımız da tertemiz olur vatandaşımız çöpünü çöp kutusuna atmayı öğrenir. Evimizde, işyerimizde etrafımızı kirletmiyorsak çevreyi de kirletmeyeceğiz. Aslan yattığı yerden belli olur. Kıymetli hemşerilerim sizde bir kez daha rica ediyorum. Çevremizi beraber koruyalım kirletmeyelim Valimiz çok güzel söyledi. ’Çok ucuz en etkili yöntem kirletmemek’ Biz belediye olarak görevimiz. Toplayalım 724 toplayalım ama kirletmezsek biz de vatandaşımız olarak görevimizi yerine getirirsek hem belediyemizin işi kolaylaşır hem de çevremizi gezerken bu görüntülerle karşılaşmayız” dedi.

ZONGULDAK

12 Kasım 2019 Salı

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