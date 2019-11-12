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Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı komşusu çıktı Öldürdüğü kadının cenazesine katılıp ...

İHA

Zonguldak’ta geçtiğimiz Eylül ayında 5 çocuk annesi 69 yaşındaki Sultan Biryan, evinin yakınındaki çalılık alanda 5 gün sonra ölü bulunmuştu. Olayı araştıran cinayet bürosu ekipleri kadının katil zanlısının komşusu olduğunu belirleyerek onu yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk annesi 69 yaşındaki Sultan Biryan, geçtiğimiz Eylül ayında Yenimahalle Dilektepe Sokak’taki ikamet ettiği evinden kayıplara karıştı. Eşinin her sabah bahçeye gittiğini, olay günü de erkenden bahçeye gidebileceğini düşündüğünü ancak günün ilerleyen saatlere kadar haber alamayınca polise haber verdiklerini anlatan 86 yaşındaki Murat Biryan, eşinden gelecek haberi bekledi. Bu sırada ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, AFAD ekipleriyle birlikte bölgede geniş çaplı arama başlattı. Drone havalandıran ekipler yaklaşık 3 kilometrelik alanda çalışma yaptı. Köpekle iz süren ekipler evin yakınındaki çalılık alanda kadının cesedini buldu. Cesedin bulunmasının ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı da bölgeye gelerek ceset üzerinde incelemede bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 69 yaşındaki kadının ölümünde cinayet şüphesi değerlendirildi.

Kayıp kadının bileziğini kuyumcuda bozdurmuş
Cinayet Büro ekiplerinin olay günü kent merkezindeki kameraları incelediğinde zanlının bir kuyumcu dükkanına girdiği tespit edildi. Zanlının bir adet bilezik ve küpeleri kuyumcuya götürdüğü burada sattığı öne sürüldü. Kuyumcunun güvenlik kameralarını inceleyen polisler, fiziki ve teknik takibin ardından yakaladıkları Ahmet S.'yi gözaltına aldı. Ancak zanlı sorgusunda suçunu itiraf etmedi. Emniyetteki sorguları tamamlanan Ahmet S., Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı 'kasten adam öldürme' ve 'hırsızlık' suçlarından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Cenazede ağlayıp başsağlığı dilemiş
Evinin yakınındaki bahçede cesedinin üzeri çalılarla kapatılmış halde bulunan Sultan Biryan'ın damadı Yahya Kasımfırtına, "Haberi dün akşam aldık. Bize Ahmet S.'nin yakalandığını, kuyumcuda bileziği bozdururken fotoğrafı olduğunu öğrendik. Eşim bileziklere baktı. Kayınvalideme ait olduğunu tespit etti. Bir bileziği vardı. Bir de küpeleri vardı. Aynı şekilde kayınvalideme ait olduğunu tespit ettiler. Şu anda tutuklandı galiba. Herhangi bir sıkıntı yoktu" dedi.

"Katil içimizdeymiş"
Kasımfırtına, Ahmet S.'nin kayınvalidesinin kapı komşusu olduğunu anlatarak, "Yemeklerini yedi, çayını içti. Her zaman oradaydı. Büyük ihtimal maddiyat. Çünkü kendisinin hiçbir geliri yoktu. Çalışan biri de değilmiş. Kapı komşular. Genel anlamda eşim ve ailesi başından beri şüphelenmişlerdi. Bileziği bozduruş saati olayın olduğu gün. O sabah hemen gitmiş. Bana geldi baş sağlığı diledi. Tir tir titremiş. Aynı zamanda cenazesinde ağlamış. Katil içimizdeymiş. Cenazeye de katılmış. Ağlamış, dikkat çekmiş. Biz o an üzüntümüze anlayamamıştık. Herhangi bir akrabalığı yok o derece ağlaması dikkat çekmiş. Hiç aramalara katılmadı. Bütün kapı komşuları aramalarda seferber oldu. Ama kendisi hiç aramalara katılmadı" diye konuştu.

Zanlı Ahmet S. adliye çıkışı gazetecilere hakaret etti. Zanlı, polis aracına bindirilerek cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK

12 Kasım 2019 Salı

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