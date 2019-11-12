Elektrik kontağından çıkan yangın arabayı kül etti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde park halindeki bir otomobil elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Alaplı Yeni Mahallesi’nde park halinde olan 06 BGB 718 plakalı araçta elektrik kontak arızası nedeniyle yangın çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiği aracı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangını kısa sürede söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. O anlar ise amatör kameraya yansıdı.
ZONGULDAK
12 Kasım 2019 Salı
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