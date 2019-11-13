Kdz. Ereğli MÜSİAD yönetimi fidan dikti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar ve yönetimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Geleceğe nefes’ sloganıyla 11.11.2019 tarihinde gerçekleşen 11 milyon fidan dikimi kampanyasına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde düzenlenen ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası çerçevesinde 11 milyon fidan dikimi etkinliği Kdz. Ereğli ilçesinin ÇiğdemliDanişmentli Köyleri bölgesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılarak destek veren MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar ve yönetim Kurulu üyeleri 10’larca fidanı toprakla buluşturdu. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı etkinliğin çok anlamlı ve önemli olduğunu vurgulayan MÜSİAD Kdz. Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar emeği geçen herkese teşekkür etti. Çınar açıklamasında “Tüm ülkemizde dikilen fidanların geleceğimize nefes olmasını temenni eder, organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ederiz. Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimizin de "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile, bugün elinizdeki fidanı dikin" sözü fidan dikiminin ne derece önemli olduğunu göstermektedir.”

ZONGULDAK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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