Erdemir’den kültür sanat faaliyetlerine bir destek daha

Zonguldak’ın Ereğli Kaymakamlığı tarafından planlanan kültür sanat etkinlikleri kapsamında 11 Kasım’da Erdemir’in katkılarıyla Şen Makas isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’nın ilçedeki kültür sanat faaliyetlerini desteklemek, Ereğli halkını kültür ve sanat dünyasının profesyonelleriyle buluşturmak üzere planladığı etkinlikler kapsamında Erdemir’in katkılarıyla 11 Kasım’da Erdemir Kültür Merkezi’nde “Şen Makas” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Tiyatrokare tarafından sahnelendiği ilk günden bu yana gişe rekorları kıran, Amerikan Tiyatro Tarihi’nin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran Şen Makas’ı ilçe protokolü ve Erdemir yöneticileriyle birlikte kalabalık bir seyirci topluluğu izledi. Charlie Chaplin Komedi Ödülü’nün de sahibi olan oyunda Melek Baykal, Bülent Seyran, Jess Molho, Müge Kement, Özgür Yetkinoğlu ve Cem Güler rol aldı. Seyircilerin sorularıyla dahil olduğu ve finali belirlediği oyun sonunda Erdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ural Durusu sanatçıları tebrik etti.

Şen Makas 2019 yılı içinde Kdz. Ereğli Kaymakamlığı’nın Erdemir’in katkılarıyla gerçekleştirdiği üçüncü etkinlik oldu. Mart ve nisan aylarında Ahududu isimli tiyatro oyunu ve Musa Göçmen Funniest Maestro konseri de Erdemir’in katkılarıyla sanatseverlerle buluşmuştu.

ZONGULDAK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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