Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayıkçılar mevki'i BEÜ Meslek Yüksek Okulu (MYO) önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Çaycuma istikametinden Zonguldak istikametine seyir halinde olan L.K. idaresindeki 74 BF 582 plakalı araç, kavşakta Zonguldak istikametine dönen Şaban K. (79) idaresindeki 67 ZR 690 plakalı araç ile çarpıştı. Olayı gören diğer sürücüler 112 Acil servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Kazada çarpmanın etkisiyle yaralanan Şaban K. ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili ekipler inceleme başlattı.

ZONGULDAK 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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